Los superhéroes de DC Comics llegan a EL TIEMPO

El regreso de una nueva versión cinematográfica de La liga de la justicia tiene entusiasmados a los fanáticos con la sola idea de volver a ver juntos a Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Cyborg. La emoción es tanta como la de ver también a sus peores enemigos –el Guasón y Lex Luthor–, que llegarán de nuevo a la pantalla en marzo, a través de la plataforma HBO Max.



Pero ese no será el único reencuentro de los superhéroes de DC Comics este año. EL TIEMPO traerá a partir del próximo viernes 12 de febrero una deslumbrante colección de 60 tomos en pasta dura, con todas las aventuras de los personajes de la famosa casa de cómics.



Fundada en 1934 bajo el nombre National Allied, cambió en 1937 a DC Comics, abreviatura de Detective Comics. Bajo ese rótulo, creó un panteón de héroes que no son menos que legendarios, a Superman, Batman o la Mujer Maravilla –de lejos los más arraigados en la cultura popular– se suman Flash, Linterna Verde, Aquaman, Flecha Verde o los Jóvenes Titanes.



La editorial también publica cómics no relacionados a su universo heroico, como Watchmen, V de Vendetta o The Sandman. Esas obras las publica bajo sus otros sellos, como Vértigo o Milestone Media.

Aspectos de la colección que incluye 60 tomos en pasta dura. Foto: DC Comics

El lanzamiento de la Colección de Novelas Gráficas DC Comics de EL TIEMPO (vea el recuadro para información sobre cómo adquirirla) coincide con un momento brillante para la productora de cómics: gracias a los éxitos cinematográficos que ha saboreado durante las últimas décadas –por ejemplo, la película Aquaman recaudó en el 2018 la nada despreciable suma de 1.148 millones de dólares en la taquilla–, se ha convertido junto a Marvel, su principal competidora, en las líderes en el universo de los superhéroes.

En contexto: El divino encanto de los héroes de DC Cómics

Como una joya para los coleccionistas, dentro del material adicional que traerá la colección de EL TIEMPO se incluyen reimpresiones de historias clásicas de la Edad de Oro y la Edad de Plata de los cómics, incluyendo las primeras apariciones de Batman y Superman, los orígenes de los héroes y villanos más famosos y sus primeras colaboraciones.



Y es que cuando los superhérores se encuentran en un mismo relato pasan cosas increíbles. Los universos compartidos no son un invento del cine ni tampoco algo reciente; no se trata de una sucesión de cameos, en la que personajes de una propiedad aparecen momentáneamente en el mundo de otro. No hablamos de un crossover, un término que se ha popularizado en la gran pantalla y en la televisión.

Lo invitamos a leer: Los cómics y la noción del universo compartido

El término se aplica si se construye un universo de ficción en el que se desarrollan varias obras, de uno o más autores, y estas pueden compartir personajes, escenarios y otros elementos de la historia, con un grado mucho más flexible de continuidad. Los universos extendidos de Marvel –con Los Avengers– y de DC Comics –con La Liga de la Justicia o Batman vs. Superman: the Dawn of Justice– son algunas muestras.

Además de la variedad de relatos inspirados en los villanos y los superhéroes, y por supuesto sus batallas inolvidables, la Colección de Novelas Gráficas DC Comics trae una ‘sorpresa’ que se forma al poner juntos los lomos de los libros.



Además: La nueva edición de 'Justice League' del 2017 se estrenará en marzo



Famosa por la densidad de sus universos, de personajes profundos, oscuros y a veces hasta filosóficos, los héroes de DC suelen ser la representación de la virtud y el honor, casi literalmente dioses en un mundo de mortales. Hay una razón por la cual los héroes de DC parecen más idealizados que los de Marvel, por ejemplo: se trata de propiedades nacidas en tiempos de guerra, cuando las audiencias necesitaban desesperadamente el honor, el humor y la esperanza. Y esto ha representado uno de los mayores retos al momento de adaptarlos al cine o la televisión.

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET

Lo invitamos a leer en Cultura

Suspenden el rodaje de 'Animales fantásticos 3' por casos de covid-19

Un test de otro mundo para fanáticos de la serie 'WandaVision'