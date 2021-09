‘Superman: Brainiac’, una mirada personal a Clark Kent

Publicado en 2008, Superman: Brainiac es un arco de cinco partes escrito por Geoff Johns e ilustrado por Gary Frank.

La dupla, qué duda cabe, funciona, toda vez que Johns, de quien hablamos en su momento por Green Lantern: Secret Origins, sabe cómo darle humanidad al Hombre de Acero y explorar las facetas que lo hacen vulnerable, en tanto que el arte de Gary Frank lo complementa con unas expresiones faciales increíblemente emotivas.



Es por eso que esta historia se destaca en el catálogo de la Colección de Novelas DC, por explorar mucho más que tantas otras la humanidad de Clark Kent y cómo esa humanidad emana no de sus células kriptonianas, sino de los lazos con gente de este y otros mundos.



Y todo está contado, decíamos, con un arte sumamente expresivo y un humor tranquilo que evita que la historia se torne demasiado oscura.



Primero, un resumen de la trama: antes de que el último hijo de su planeta llegara a la Tierra, la gente de Krypton conocía y temía a Brainiac, un ser de enorme frialdad e inteligencia, obsesionado con el control total del conocimiento.

En su lucha contra ese mal estelar, Krypton sufrió la pérdida de la ciudad de Kandor. Ahora, Brainiac ha hallado el rastro de Kal-El y se ha propuesto destruir la Tierra para derrotarlo. Los efectos de esta batalla épica cambiarán para siempre el mundo de Superman.



Ese mundo es el corazón de Superman: Brainiac, pero lo cierto es que, al final, esta sigue siendo una historia de superhéroes y, por tanto, de supervillanos.



La destrucción de la que es capaz Brainiac lo perfila como un enemigo temible. La abducción de Kandor inspiró la secuencia inicial de Injustice 2, y este es el material de donde sale ese horror.

Este villano ofrece, además, la posibilidad de enfatizar la diferencia en las perspectivas de Clark y Kara. Para Superman, este es su primer encuentro con Brainiac, la Tierra es su hogar, el único que conoce.



Para Supergirl, el recuerdo de lo que Brainiac hizo en Krypton es a la vez la fuente de su miedo y de su rabia. Su trauma se ve acentuado por el hecho de que su primo no entiende, no realmente, lo que está en juego, porque ni siquiera recuerda el hogar y la familia que dejó hace tanto tiempo.



Como otras obras, esta llevó a una adaptación animada titulada Superman: Unbound. Aunque efectiva, su línea gráfica dista bastante de la calidad, la genialidad y la calidez del trabajo de Frank.



Pero más allá de eso, con todo y los cambios, que eluden el costo personal para Superman y enfatizan la decisión de darle a Brainiac un final a lo War of the Worlds, con todo y eso, funciona.

