‘The Brave and the Bold’, ser héroe es un trabajo de equipo

Para DC, The Brave and the Bold quiere decir pareja, quiere decir equipo.

Con el mismo título se han publicado docenas de números de una colección publicada de 1955 a 1983 y que llegó a los 200 números hasta un revival que en 2007 lanzó una versión renovada de este concepto.

¿Cuál concepto? Por lo general, equipos de personajes de todo el Universo DC peleando juntos.



Los señores de la suerte es la primera colección de cómics de la serie de 2007, que fiel a la tradición comienza con Batman uniéndose con otros héroes. Detrás del proyecto están el escritor Mark Waid y al ilustrador George Pérez.



El primero creó una historia interplanetaria que comienza de la manera más intrigante, y el segundo se encargó de crear un mundo colorido y de detalles.

Si ya conoce a los personajes, o si sigue las aventuras de alguno de ellos, seguro disfrutará verlos cruzándose con sus pares.

Waid, el mismo escritor de Kingdom Come, hace un buen trabajo al presentar una historia divertida y dinámica, con humor.



Tal vez no sea esta la clase de obra que se lee de un tirón, entre otras cosas porque cada nuevo número sigue a una pareja distinta (Batman junto a Linterna Verde, Supergirl junto a Lobo, Batman junto a Blue Beetle...) y, aunque la que avanza es técnicamente la misma historia, cada portada es un nuevo comienzo.



El final es inesperado, por decir lo menos, y algunos lo encontrarán, con razón, un tanto anticlimático.

(Además: Estos son los orígenes de la Liga de la Justicia)



A los lectores de Batman o Supergirl les pueden quedar faltando escenas con sus héroes, pero eso es porque The Lords of Luck es, primero que todo, acerca de la big picture.



Waid es, ante todo, un maestro de su arte y hace un buen trabajo con una historia que podría haber sido un desastre.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de novelas gráficas DC Comics.

Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000. El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.