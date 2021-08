Cuando Batman y Superman conocieron a Wonder Woman

En su mayor parte, Trinity es un libro que resulta interesante, si bien nunca excepcional. El arte es un punto particularmente difícil de evaluar, porque el estilo de esta obra, aunque eficiente, resulta incómodamente económico en cosas como las expresiones de los rostros.

Tanto arte como escritura se le deben a Matt Wagner, un artista que nació en Pensilvania, en territorio amish, y que se dice que supo que quería dibujar cómics desde que tenía cinco años. Su carrera es destacada, y tal vez no haga falta decir que Trinity no es su punto más alto.

El tono general de este tomo resulta juvenil, casi casi infantil. Por añadidura, la escritura –que en general no desluce– se ve afectada por inexplicables decisiones de diseño, como la de no colorear los paneles de texto para que uno sepa quién demonios está hablando.



Si este es un libro sobre las relaciones entre los tres héroes, es justo ahí donde el texto no se puede equivocar. A pesar de eso, Batman es innecesariamente hostil con Diana y protagoniza una escena absolutamente repelente.



Ella carece de la humanidad que le dieron en su momento otros autores y se muestra tal vez un poquito demasiado impresionada con Superman, mientras que el Hombre de Acero se limita a ser una figura lejana, monolítica.

Pero son detalles menores. Mucho más sensible me resulta la ligereza con la que Wagner integra al texto el tema del abuso sexual. Ras Al Ghul, en un hecho que no puedo recordar haber visto replicado en ninguna otra parte, muestra aquí una faceta predatoria, obsesionado con la idea de violar a la Mujer Maravilla.



La galería de villanos se completa con Bizarro y Artemisa, pero por desgracia quedan limitados a ser comodines en las escenas de lucha y sus arcos de soledad y abandono no llegan, lamento decir, a ninguna parte.



En resumen, tal vez haya sido el producto de otra época, pensado para otro público, pero en el contexto de la colección DC resalta como un punto bajo, no malo, no necesariamente, pero sin duda inferior.



Frente a la dimensión sobrehumana, casi divina, que sugiere su título, Trinity es una obra que se queda corta.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

