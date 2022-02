Cuarenta años no son poca cosa para una publicación, y menos para una en un medio tan despiadadamente renovado como el de los cómics.

Por eso, lo primero que debe decirse de Nuevos Titanes: El albor de los Titanes, la entrada de esta semana a la Colección de Novelas Gráficas DC, es que no esconde su edad. Sencillamente, no podría.



Pero a pesar de eso, este libro, escrito por Marv Wolfman y George Pérez, con este último también a cargo de las ilustraciones a lápiz, es una historia de origen familiar y entretenida, que sentó las bases de una de las sagas más cambiantes y, en últimas, perdurables, de la Casa.



La historia comienza en el espacio, con una nave que transporta esclavos gordanianos en la que la princesa tamaraniana Koriand’r es llevada para ser vendida. Su escape a bordo de una cápsula de transporte la lleva a la Tierra y en particular a Nueva York.

Es la primera aparición cronológica de los Jóvenes Titanes. Sin embargo, la primera aparición canónica del equipo ocurre en DC Comics Presents n.º 26, en la que una visión causada por Raven lleva a Dick Grayson a experimentar una vívida profecía de lo que será su futuro, junto a sus nuevos compañeros. Ese sueño profético, de hecho, abre este libro.



El equipo se forma con personajes conocidos del universo DC como Robin, Kid Flash y Wonder Girl, a los que se suma el ex-Doom Patrol Beast Boy, que aquí cambia su alias a Changeling.



Pero estos Jóvenes Titanes son los Nuevos Jóvenes Titanes gracias a la incorporación de personajes como Cyborg –que llegaría más tarde a la Liga de la Justicia–, Raven y Starfire, que no es otra que la mencionada Koriand’r.



El run se extendió de noviembre de 1980 a abril de 1981, y a él también se debe la incorporación de Deathstroke, un villano que llegaría a ser esencial en el futuro de la franquicia. También aparecen Trigon, el padre de Raven y los Cinco Temibles.

Se acerca el final de la Colección de Novelas Gráficas DC (quedan, en rigor, cinco títulos) y es de celebrar que la recta final incluya obras esenciales, como esta.

