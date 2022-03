DC: The New Frontier, de Darwyn Cooke, es una obra de una ambición casi incomparable. No es simplemente un ‘evento’, no puede limitarse a la Liga de la Justicia, no es ni Elseworlds ni Crisis y por eso vive en su propio espacio, en donde brilla como la joya que es.

Todo, y me refiero a todo el Universo DC, cabe en esta reimaginación de los años 50, que resuena quizás un poco demasiado a Watchmen, una ficción histórica de colores brillantes que no por eso se abstiene de ser, cuando debe serlo, descarnada.

Es así como faltando tres entregas, la Colección de Novelas Gráficas DC nos ofrece, en un número doble, una de las mejores historias de DC del todavía joven siglo XXI.

The New Frontier se publicó en 2004, en un run que halla a los héroes de la editorial retirados o huyendo de la ley. Los ecos de Watchmen son, de nuevo, innegables cuando hallamos que el Gobierno prohibió a los ‘vigilantes’ y solo reconoce las acciones de dos íconos como Superman y Wonder Woman.



Por supuesto, porque no podía ser de otra manera. Batman pasó a la clandestinidad, en donde opera con la discreta aquiescencia de la Policía de Gotham. Los demás se arriesgan a ser arrestados cada vez que realizan su labor.



Pero aunque están ahí, los héroes triple A no llevan la historia, que dedica, en cambio, página tras página a héroes menos ‘divinos’ como el Escuadrón Suicida y los Investigadores de lo Desconocido. Entre ellos surge la figura, todavía muy terrenal, de Hal Jordan, que sueña con volar a las estrellas.



El de esta obra es, por tanto, un universo amplio, en el que los nombres se amontonan, se cruzan y, en ocasiones, se olvidan. Pero la combinación de héroes clásicos y superhéroes de la Edad de Plata separa a esta saga de cualquier otra de DC.

El epílogo, basado en un discurso de John F. Kennedy que da título a la obra, es una invitación a que la humanidad mire al horizonte con esperanza, no por una cómoda confianza en los héroes superdotados, sino por la determinación de asegurarse de que el futuro esté siempre en nuestras manos.



El éxito de la novela gráfica llevó a la producción de una cinta animada del mismo nombre que fue, incluso, nominada al Emmy. Es una pena que DC no sepa replicar la fórmula cuando hace sus cintas de acción real.



En resumen, esta obra es una épica de superhéroes que habla en todo momento a quienes no lo somos. La noción de que no se abandonan los ideales porque sobrevienen tragedias o tiempos difíciles no solo es integral al ethos de Estados Unidos, sino al espíritu de las sociedades modernas. El llamado al coraje, al optimismo, a la actitud emprendedora y, si se requiere, combativa en pos de esos ideales es el alma de esta historia.

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.

Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.

El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.





Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Otras noticias