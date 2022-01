El nombre de Alex Ross vivirá para siempre por haber sido el creador de piezas absolutamente inmortales del universo del cómic.

En los 90, tras publicar Marvels, se encontró en la cima de la popularidad y llegó a ser el portadista más cotizado del medio. Esa misma técnica hiperrealista que le dio la fama la despliega en ese monumento que es Kingdom Come.



También es la base de lo que hace a Justice una de las mejores integrantes de la Colección de Novelas Gráficas DC. En 12 números, que en la colección se recogen en dos tomos, Ross, junto con Jim Krueger y Doug Braithwaite, logra la hazaña de reunir a todos los héroes de las historias más icónicas de la editorial.



La premisa de la historia es sencilla: La Legión del Mal tiene el plan definitivo para postrar a los héroes más poderosos. Liderados por Lex Luthor y Brainiac, unen sus fuerzas para salvar a la humanidad, o eso aseguran.



Por supuesto, la Liga de la Justicia de América también duda de sus verdaderos motivos y el resultado no es menos que una confrontación fenomenal en la que todos tienen que jugar un papel.



Como parte de su plan, la Legión siembra la desconfianza pública contra la Liga y pone en marcha múltiples planes para matar, controlar o incapacitar a sus principales miembros.



Por eso este libro vive a medias entre el colorido épico de la Edad de Plata y la narrativa más oscura y endurecida que se abría paso a finales del siglo pasado. En ese sentido, es una historia violenta y oscura que se parece más a los cómics modernos. Pero en lo visual, sencillamente no se parece a nada que no sean otras obras de Alex Ross.

La duda acerca de la responsabilidad de los superhéroes sobre fenómenos endémicos como el hambre, la pobreza o la guerra se ha explorado en otras obras. Esta hubiera –quizás debiera– haberse permitido profundizar en esa exploración. En medio de los aprietos que padecen Batman, Superman y Wonder Woman, tienen ocasión de brillar personajes menos habituales, como Átomo, Metamorfo, Zatanna y Capitán Marvel (aka Shazam).



Krueger es un escritor que sabe servir a las visiones de otros. En su trabajo junto a Ross, se muestra hábil a la hora de desarrollar historias con giros y conclusiones concretas. No es su estilo patear el tablero y, si bien es algo que puede quitar emoción a lo largo de 12 entregas, contribuye a una necesaria noción de orden para hacer digerible el relato con tantos personajes.

Justice está lejos de ser perfecta, pero realza el potencial del género para traer a personajes conocidos, a los que nos hemos acostumbrado, y al hilarlos en historias más grandes que el mundo… hacerles justicia.

