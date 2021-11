Los 'años perdidos' de Superman

Publicado originalmente en los números 1 al 6 de Superman: Secret Origin en 2009, este libro sigue la ampliamente conocida historia del último hijo de Krypton, pero elige concentrarse en el período entre su accidentada llegada a la Tierra y su primer vuelo como el Hombre de Acero.

Lo que separa a esta obra de otras en la Colección de Novelas Gráficas DC es la dupla incomparable que representaron en su momento el escritor Geoff Johns y el ilustrador Gary Frank.



El primero es uno de los autores más influyentes en el mundo DC en lo que va de este siglo, y es memorable su trabajo en títulos como Green Lantern y The Flash.



(Además: 'Encanto': los colombianos que le darán las voces a la nueva película de Disney)



En este último fue el encargado de escribir Flashpoint. Pero además, fue el artífice del Rebirth en DC en el 2016, que trajo de regreso a héroes antiguos, más o menos olvidados, con sus personalidades originales.



Y si nada de eso bastara, fue el escritor de Kingdom Come.



En la historia de este libro, Johns se ocupa de mostrar la infancia de Clark Kent en un hogar de valores y de amor. También, su llegada al diario El Planeta y su primer encuentro con Lois Lane.



Si bien las nuevas generaciones probablemente no hallen nada raro en ese encuentro –y en especial en la escena del helicóptero–, sí lo harán quienes vieron la versión de cine de Richard Donner.



Hay una razón para ello y es que alguna vez Geoff Johns fue el asistente de Richard Donner y construyó la escena como homenaje a su antiguo mentor.



Otro homenaje es el que hace el ilustrador Gary Frank a Christopher Reeve. Como ocurre en otras de sus obras, es claro, incluso desde su versión infantil, que es el Superman de Reeve.

El único pecado de esta visión nostálgica es la obsesión de la obra con explicar cada parte del ícono que ha llegado a ser Superman: que la S es un emblema familiar, que el traje parece una piyama porque lo cosió su mamá y que las gafas no son el disfraz más estúpido del mundo, sino una forma de controlar el potencial destructivo de la visión calórica en un adolescente.



Lo mejor que se puede decir de este libro es que cumple a la perfección su función como primer capítulo.

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.

Para suscriptores, la colección vale $ 1’499.900. Para no suscriptores,

$ 1’935.000. El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.





Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Otras noticias