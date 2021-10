Cómo Batwoman adquirió el poder  para convertirse en una heroína

Cuando Barbara Gordon se da cuenta de que su padre, el respetable policía de Gotham City Jim Gordon, fue invitado a una fiesta de disfraces, decide crear una versión femenina del disfraz de Batman, solo para disgustarlo, en represalia por impedirle seguir sus pasos y unirse a la Fuerza.

Pero la fiesta toma un giro violento cuando Killer Moth y sus secuaces irrumpen en el lugar para atentar contra Bruce Wayne.



Así comienza la historia de Batgirl: Year One, el libro de esta semana de la Colección de Novelas Gráficas DC, que muestra cómo una joven disfrazada de murciélago salva a Wayne, a quien toma por un indefenso, y derrota a Killer Moth, con lo que comienza a recorrer, sin saberlo, el camino que habrá de volverla una heroína.



(No deje de leer:



Fue Killer Moth quien la bautizó Batgirl, si bien ella de inmediato apunta que hubiera preferido Batwoman. El desequilibrio del nombre ha sido señalado varias veces en otros medios y llevó a acuñar, años más tarde, la identidad de Batwoman.



La historia de este libro es de Scott Beatty y Chuck Dixon. El arte de Marcos Martin es menos que excelente. Sin embargo, su similitud con el estilo de la serie animada, aunque un detrimento de la experiencia para algunos, le da a este libro un tono único y, por tanto, memorable.



Los villanos son el punto débil de esta historia. Killer Moth, Firefly, los mafiosos genéricos… Son más caricaturescos que el resto del mundo que habitan y no resultan, me temo, demasiado interesantes.

Pero pese a eso, Batgirl: Year One es una magnífica introducción a una de las heroínas más interesantes de DC y un justo homenaje a sus fortalezas, a sus virtudes, a sus motivos.



El personaje es divertido y brillante, y el libro narra la historia de cómo gana experiencia, fuerza, confianza y autocontrol.

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.

El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información, en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a la línea gratuita nacional 01 8000 110 990.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

