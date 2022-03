Dennis O’Neil se ganó a pulso el título de leyenda por su trabajo en los 60, década en la que escribió arcos innovadores y significativos para Batman, Superman y Green Lantern. Pero sería la dupla que conformó con Neal Adams la que elevaría sus runs en Batman y en Green Lantern.

El libro de esta semana en la Colección de Novelas Gráficas de DC pone al policía espacial a recorrer EE. UU. junto con Green Arrow. El resultado, Héroes errantes, un libro de 1970, no es menos que un título merecedor de un lugar en la historia.



O’Neil y Adams usan el carácter radicalmente distinto de los dos héroes para enfrentar sus puntos de vista sobre realidades de los habitantes de la Tierra, en especial aquellos desprovistos de riquezas o privilegios.



La justicia interplanetaria que Hal Jordan aplica con determinación gracias a su anillo de poder no se ocupa de violencias más terrestres, de injusticias más cotidianas. Descubrirlo es un golpe para un héroe cuyo juramento dice: ‘Ningún mal escapará a mi vista’.



(Además: Pier Paolo Pasolini: el brutal asesinato de un mártir del cine)



En un intercambio que basta para entender el mensaje, Green Lantern se ve abordado por un habitante de Star City, un afroamericano entrado en años que le dice: “Sé que trabaja para los de piel azul, y que en un planeta no sé dónde ayudó a los de piel naranja... también ha hecho mucho por los de piel púrpura. Pero hay pieles por las que nunca se ha preocupado: las negras. Quiero saber por qué”.



Bien podría tratarse de una de la páginas más notables en la historia del cómic, que con su dignidad no solo ayudó a recuperar las por entonces deprimidas ventas del personaje, sino que se adelantó décadas a una mirada que terminaría abriéndose paso y le dio a Hal Jordan una gran relevancia.

El estilo fotorrealista de Adams dota de poder a la escena y brilla cuando el dúo emprende un road trip por EE. UU., donde descubren las realidades.El éxito de esta saga llevaría a una continuación menos virtuosa, que se resiente por no tener a Adams en la ilustración, Green Lantern / Green Arrow: Héroes errantes en el espacio.

La colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial.



Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000. El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 601 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.





Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Otras noticias