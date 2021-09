Green Arrow y ‘El arco del cazador’: un trabajo a lápiz, difuminado a mano

El escritor e ilustrador Mike Grell es el talento detrás de The Longbow Hunters, una afamada historia de Green Arrow publicada en 1987 como serie limitada de tres números en formato prestigio.

En esta historia se muestra por qué el alter ego de personaje de Oliver Queen se merece su lugar entre los héroes del universo de DC Comics.



(Siga leyendo: Mirabel, la protagonista de 'Encanto', ya tiene voz)





Puede que resulte fácil de subestimar un tipo sin poderes armado con un arco, pero a falta de esos poderes, lo que tiene Green Arrow es una evolución: pocos personajes han sufrido una transformación comparable desde sus orígenes.



Y, por supuesto, no estoy negando la obviedad de que todos y cada uno de los personajes de DC Comics han evolucionado, pero Oliver Queen no se volvió un héroe ni un detective, Oliver Queen se volvió un cazador.



Y en medio de esa reinvención, retornó a lo básico, nada de flechas de truco, solo flechas de bordes afilados y un longbow, un arco largo de cazador.



Por eso la lucha de Oliver Queen se ha trasladado a la calle, Green Arrow es un héroe que defiende al desvalido, que aterriza el poderío casi divino de la Liga de la Justicia y piensa siempre, como pocos otros, en la clase trabajadora, en especial ahora que hace parte de ella.



La trama comienza con un asesino en serie a quien los medios han bautizado como ‘The Seattle Slasher’. Aunque ha dejado un rastro de cadáveres, la policía local no está cerca de resolver el caso.

Pero a falta de uno, hay dos asesinos. Mucho más intrigante es la aparición del ‘Asesino Robin Hood’, que usa flechas negras y una puntería sobrenatural para liquidar a sus víctimas.



El arte de Grell es, en palabras simples, hermoso. Se trata de un trabajo a lápiz, difuminado a mano, que resalta, en momentos de manera brutal.

En resumen, estamos ante una obra bellamente ilustrada, con una historia contundente.



El diálogo, aunque propio de otra época, se mantiene sorprendentemente vigente. Esta es la obra que cimentó a Green Arrow como un héroe serio en el Universo DC y definió su característica fundamental: él no es un vigilante, tampoco es un boy scout. Incluso ahora que comienza a volverse viejo es, ante todo, un cazador.

¿Cómo adquirir la colección?

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.

Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.

El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.

Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Otras noticias