'Judas': De jóvenes titanes y jóvenes traidores

Lo primero que debe decirse de 'Teen Titans: The Judas Contract' es que merece su reputación, a pesar de que es -porque lo es- un producto de su época.

Es bastante fácil entrar a la trama, incluso si uno no es seguidor de los jóvenes titanes y la historia se las arregla para ser siempre divertida y entretenida. En el centro, los héroes se enfrentan al par de traicioneros villanos que conforman un enemigo de siempre y... spoiler alert, uno de los suyos.

(Además: Listos para morir: Idris Elba y Margot Robbie hablan de ‘Escuadrón Suicida’)



El par que conforman Deathstroke y Terra es lo más destacado de la historia y yo diría que a ellos (sobre todo a él, uno de los villanos favoritos de los fanáticos de DC), se debe en gran medida el renombre perdurable de esta propiedad. El escritor Marv Wolfman logra darles forma con acierto, explorando sus propósitos, sus anhelos. Esta es la obra en la que Deathstroke emerge como un villano inteligente y despiadado y, si bien es cierto que Terra no llega a ser tan compleja o tan interesante, el solo peso de sus poderes la convierte en una oponente temible, así nunca lleguemos a saber por qué odia tanto a los Titanes.

Lamentablemente las múltiples capas y matices que Wolfman puso en Deathstroke no se ven por ninguna parte en los matones de HIVE ni en Brother Blood o Madame Mayhem, que si son memorables es simplemente por lo pésimamente escogidos que son sus nombres ‘profesionales’. Y también surge aquí Nightwing. Este es el libro en el que Dick Grayson toma por primera vez el manto de ese personaje y si bien, de nuevo, el texto sobreexplica cosas como su elección del nombre, no cabe duda de que es un momento trascendental en la historia del personaje y del bativerso.



Como producto de su era, The Judas Contract tienen muchos de los tropos inflamables en un cómic de los 80 la década de 1980 y resulta innecesariamente pesado en exposición y monólogo interior. El tercer capítulo, por ejemplo, es esencialmente un flashback narrado por un personaje hasta ese punto externo a la trama.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.



El precio de cada libro será de $ 32.900. Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.

Le recomendamos