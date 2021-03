‘El círculo’: un viaje al origen de la Mujer Maravilla

En el panteón de héroes de DC, la Mujer Maravilla es un desafío. Literalmente la hija de un dios, formada desde su infancia para ser una guerrera invencible, a menudo ha desafiado a los escritores que deben compaginar esa faceta con otra mucho más humana.



Guerrera y diplomática, esa es la Diana/Wonder Woman que retrata The Circle, el primero de cinco volúmenes que recopilan la obra de la escritora favorita de los fanáticos de ese personaje, Gail Simone, y el tomo de esta semana en la Colección de Novelas Gráficas de DC.

Lamentablemente, Simone asumió las riendas tras los hechos de Love and Murder, en el que Diana termina asumiendo una forma mortal separada en la que no tiene sus poderes, lo que no siempre es ideal a la hora de desempeñar su trabajo como agente secreto. Las amazonas, por su parte, han sido desterradas de su isla por la diosa Atenea. Por eso, antes que empezar a narrar su propia historia, The Circle debe establecer un punto de partida.



Eso hace que la obra tenga por obligación un comienzo innecesariamente largo e innecesariamente torpe, pero una vez presenta a los personajes logra cobrar ímpetu y lanzarse a una historia que arroja luz sobre los orígenes de la heroína.



En ese sentido, El círculo ofrece villanas originales, distintas a todos los demás, porque surgen en el seno de la sociedad perfecta de las amazonas y en el entorno más cercano a Hipólita, a la vez reina de las amazonas y madre de Diana.

Libro 'El círculo' sobre la Mujer maravilla. Foto: Archivo particular

Aquí brilla el arte de Terry y Rachel Dodson, que evoca líneas clásicas y limpias, y que elige una Wonder Woman musculosa, en colores intensos que suministra Alex Sinclair.



Simone acierta mucho más de lo que falla, en especial en acercarnos a la mente, a la moral y quizás al corazón de Diana. Demasiado a menudo vemos a escritores indecisos acerca de si tratar a Diana como una guerrera o una diplomática, y pocas veces aciertan como lo hace Simone en lograr que sea ambas.



El arco que da título a la historia de The Circle solo toma cuatro capítulos, por lo que el libro de la Colección de Novelas Gráficas de DC incluye dos extras, que son Wonder Woman # 98 y Wonder Woman # 105. Se trata de dos entregas clásicas de la heroína que se ocupan de mostrar cómo obtuvo sus poderes de los dioses del Olimpo y cómo ganó, en su momento, el título de Wonder Girl.

