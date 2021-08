Este es el enemigo más siniestro de Batman en todo su esplendor

La recopilación de historias en formato extragrande que conocemos como Birth of the Demon es en realidad la suma de tres libros, pero toma el nombre del tercero, que se publica esta semana como parte de la Colección de Novelas Gráficas de DC.

Estamos aquí ante la historia de origen de Ra’s al-Ghul y en ella es posible encontrar algunos elementos destacables, que lo hacen mejor que Bride of the Demon, aunque no tan memorable como Son of the Demon.



Ambientado siglos atrás, el relato muestra a Ra’s al Ghul cuando comienza su historia como el médico afable de un monarca árabe que habrá de descubrir, con el tiempo, su enorme talento para la crueldad.



El libro estuvo a cargo del escritor Denny O’Neill, cocreador del personaje de Ra’s al Ghul, que no se complica con las reglas de los capítulos anteriores –les juro, a veces parece que ni siquiera los leyó– y sencillamente reescribe algunos arcos dejando la sensación de confusión y desorden.

Aquí, Batman está destruyendo los pozos de Lázaro para quitarle a Ra’s su puerta a la inmortalidad. Sin embargo, esa no es la parte principal de la historia, que –de nuevo– es la historia de Ra’s Al Ghul, solo que disfrazada como una historia de Batman.

Si este libro se eleva de de la mediocridad de su predecesor, es gracias al arte de Norm Brey-fogle, que eligió aquí pintar su arte en lugar de dibujarlo. El resultado no es para todos, pero sin duda es diferente. El artista toma el guion y lo convierte en un libro de cuentos utilizando colores vivos y llamativos y páginas de montajes ágiles y dinámicos.

En resumen, incluso dividido en dos partes, se trata de una oportunidad inusual para leer una obra que hasta ahora resultaba considerablemente más cara de conseguir.

El nivel de los tres libros que la componen no es homogéneo y se entendería que muchos hallen que, sencillamente, no es para ellos.



Yo no la escogería por encima de otras obras que hemos reseñado, como Hush y The Long Halloween. Y sin embargo, esta entrada de la colección cumple su propósito de examinar la dinámica entre Ra’s al Ghul y el detective y sus profundas reverberaciones en el futuro de DC.

