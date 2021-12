Lo primero que hay que decir de Batman: Strange Apparitions es que, en rigor, es una novela que no existe.

Me explico: estamos ante una obra de Steve Englehart, escritor que dominó el mundo del cómic en los 70, trabajando para Marvel y también para DC. Hizo su fama con arcos de Capitán América y The Avengers y entonces captó la atención de la Casa de las Ideas.



Lo notable es que, aunque solo escribió un puñado de historias cortas de el hombre murciélago, su influencia fue tal que estas terminaron siendo recopiladas en un libro bajo el título que hoy nos ocupa.



Eso quizá se deba a que Englehart tuvo la suerte de contar, en esos números esenciales, con el arte magistral de Marshall Rogers, con quien conformó una inspirada dupla a la que muchos no dudarían en describir como la responsable de llevar al papel al Batman definitivo.



Lo mismo podría decirse de Ciudad Gótica, que emerge en estas historias en sus callejones, en sus noches lluviosas, en su muelle cubierto de neblina.



Englehart pobló ese mundo con personajes bien definidos, incluyendo a villanos icónicos como Joker y a otros inusuales como Hugo Strange y el Doctor Fósforo, y crea para el héroe un arco que lo obliga a hacer buen uso de sus habilidades detectivescas.

Héroe y escenario terminarían influenciando nuevas iteraciones del personaje en años y décadas por venir. Incluso, es posible trazar sus efectos en adaptaciones como la cinta de Tim Burton y la aclamada serie animada.

Las historias recopiladas en este tomo cubren los números 469 a 476, 478 y 479 de Detective Comics. Originalmente fueron publicadas de mayo de 1977 a octubre de 1978.



Aunque, en condiciones normales, su edad sería un elemento distractor, que podría incluso desanimar a lectores contemporáneos, siento que en este caso el arte y el cuidado de los detalles le dan un merecido sabor a clásico.



Probablemente, no sea para todos los gustos, pero el fanático que aún no la conoce probablemente agradezca haber descubierto esta obra.

