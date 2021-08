Batman y su densa trilogía del demonio

Publicado originalmente como una gran colección de historias presentadas en formato extragrande, Birth of the Demon es en realidad la suma de tres libros, que para efectos de su inclusión en la Colección de Novelas Gráficas DC se dividió en dos tomos, de los que, en rigor, Birth of the Demon vendría a ser el segundo.

El primer tomo se ocupa de los dos primeros libros: Son of the Demon, publicado en septiembre de 1987, y Bride of the Demon, publicado en diciembre de 1990.

Como el primero de los libros se ocupa del embarazo de Talia al Ghul, la hija de Ra’s al Ghul, es fácil saltar a la conclusión de que el demonio en cuestión ha de ser Damian Wayne, pero no, en absoluto. Damian no pasa aquí de un concepto y ni siquiera recibe su nombre.

(Además: Robin revela que es bisexual en el nuevo cómic de Batman)



No, el demonio que mueve esta trilogía es el propio Ra’s al Ghu, que tras medio milenio forjando un imperio criminal sin par, podría ver llegar su inusitada longevidad a su fin. Su obsesión es encontrar un heredero varón, ya que sus únicos descendientes son mujeres.



Vamos por partes: la primera mitad del primer tomo es Son of the Demon, que probablemente sea el mejor de los tres libros que componen el arco.

Aunque sufre de los mismo clichés de cualquier incursión del murciélago en las vidas de los Al-Ghul, es en general una historia que se beneficia de la inusual alianza de Batman con uno de sus enemigos más antiguos.



Lamentablemente, la razón de dicha alianza es un villano genérico y completamente olvidable llamado Qayin (que se pronuncia ‘Cain’). Eso sí, el arte de Jerry Bingham es impresionante.

A Son of the Demon le sigue Bride of the Demon, que lamentablemente es el punto bajo de la trilogía. El libro examina –o lo intenta– la relación del villano con su hija, pero falla por completo en hacerla digerible.



Ra’s tiene novia –por eso el título– y busca que le dé un heredero porque Talia, no obstante ser notable en cada aspecto, tiene por lo visto el imperdonable defecto de no haber nacido varón. La historia es incoherente con frecuencia. Cuando le es conveniente, recurre al Lazarus Pits para resucitar, cómo no, a los muertos, pero a veces es una fuente de la juventud y, si se necesita, simplemente un pozo mortal que mata a los que caen en él.



Lo único rescatable, y apenas por un pelo, es que el libro le da algunas escenas a Batman para que se gane su título del mejor detective del mundo. Por lo demás, es una historia recargada, confusa y aburrida.

Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

