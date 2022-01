Bruce Wayne dejó Ciudad Gótica para recorrer el mundo en pos de una misión que nunca termina. Su camino lo lleva a la Antártida, tras el rastro de la expedición Cobblepot, y eso pone en marcha un plan de venganza sobrenatural que ha esperado 200 años para concretarse.

Bajo el hielo duerme un horror indescriptible, y dependerá de Batman salvar a Gotham de las criaturas que él mismo despertó.



'Batman: The Doom That Came to Gotham' es una historia de tres partes del universo Elseworlds publicada de noviembre de 2000 a enero de 2001. Fue escrita por Mike Mignola y Richard Pace.



Lamentablemente Mignola, que goza de una merecida fama global por haber creado Hellboy para Dark Horse Comics, limita en este caso su aporte visual a las portadas y deja que su influencia guíe el estilo de los ilustradores Troy Nixey y Dennis Janke.

Desde su título, que es una alusión directa a The Doom That Came to Sarnath, de H. P. Lovecraft, esta saga sumerge a Batman y a su galería de personajes en un universo inspirado en la obra del escritor estadounidense y de esa combinación surgen los que son, de lejos, sus elementos más interesantes.



Mignola reconoce que el universo gótico de Batman es más que compatible con los elementos de pesadilla de la mente de Lovecraft: monstruos dormidos bajo el hielo, libros malditos, criaturas llenas de colmillos y tentáculos...



Es así como Ra’s Al-Ghul evoca a Rasputín, Bárbara Gordon se vuelve un oráculo de la manera más literal y Killer Croc es una especie de monstruo anfibio. En virtud de habitar este mundo, Etrigan logra por fin ser todo lo amenazante que debe ser y Harvey Dent sufre su transformación más monstruosa hasta la fecha.



El arte es sólido, pero dista de ser perfecto. En particular, hace concesiones imperdonables en materia de expresiones faciales. Y Nixey, queda claro, no puede hacer más, algo que llega a distraer de la trama. Por lo demás, es una trama que logra ser lo que se propone y que evoca los referentes que guiaron su concepción.



El final, sin duda alguna, es quintaesencialmente Lovecraft. En el proceso alcanza a ser una combinación que es monstruosa, sí, pero también en extremo poderosa.

La colección

