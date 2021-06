‘El largo Halloween', parte 1: así se escribe un clásico

No se necesita ser un cinéfilo para reconocer, en la primera escena de The Long Halloween, un homenaje a El Padrino. La novela gráfica retoma el diálogo que en el filme, basado en la obra de Puzo, sostienen Bonasera y don Corleone, cuando el primero empieza diciendo: “Creo en Estados Unidos”. En la novela gráfica, Bruce Wayne abre el primer capítulo con un poderoso: ‘Creo en Ciudad Gótica’.

Pero en esta novela los mafiosos no son los protagonistas, a menos que sea para morir violentamente en sus páginas. La trama se resume así: alguien está matando a los miembros de la mafia con una pistola calibre 22. Los asesinatos son cometidos solo durante días festivos, y Batman deberá descifrar el misterio antes de que caiga la próxima víctima.

Publicar la obra completa tomó 13 meses, por lo que su volumen contundente, que totaliza 370 páginas, tuvo, por obligación, que ser dividido en dos para integrarlo a esta colección.



The Long Halloween es una obra maestra porque el arte de Sale no tiene comparación en décadas de publicaciones del murciélago. Es, por donde se mire, el responsable de que la novela se sienta como una película de film noir, con sus tonos oscuros y su atmósfera claustrofóbica.

Pero también porque Loeb escribió una trama que habla con voz propia, que no se esconde tras su estilo distintivo y la incorpora todos los aspectos de la mitología de Batman en una historia quintaesencialmente detectivesca.



La relación entre Batman, Jim Gordon y Harvey Dent definiría a los personajes al punto de que son reconocibles patrones que luego veríamos llevados al cine en sagas como la de Nolan.



Loeb no se contenta con mostrar su faceta profesional, sino que abre el espacio para verlos luchar por proteger sus vidas familiares, sin abandonar, por supuesto, su deber como hombres de la ley.



