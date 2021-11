DC Comics: en ‘Young Justice’, los adolescentes buscan su camino heroico

¿Puede el mismo grupo ser al mismo tiempo un punto alto y un punto bajo del universo DC? Bueno, resulta que sí.

Primero lo primero: los protagonistas de esta obra del año 2000 son los compañeros adolescentes o protegidos de los íconos de la Liga de la Justicia. A saber: Robin, Superboy, Impulse, Wonder Girl, Arrowette y Secret.



Los jóvenes héroes y heroínas deciden formar su propio grupo para luchar contra las amenazas a la sociedad. No son los Jóvenes Titanes. No son la Liga de la Justicia. Son héroes adolescentes... y eso no siempre es algo bueno.



(Siga leyendo: Sofía Vergara interpretará a Griselda Blanco en una miniserie de Netflix)



Porque el resultado es apabullantemente predecible: los jóvenes héroes enfrentan una pintoresca constelación de adversarios poco convencionales en aventuras que buscan ser más divertidas que contundentes. Porque sus personalidades no podrían ser más dispares, y porque, no sé si lo mencioné, son adolescentes y terminan metidos en

problemas.



El arte de Todd Nauck es vistoso, pero no es nada del otro mundo, y el guion de Peter David no hace honor a su carrera. Hay muchas bromas tontas y muchas interacciones caprichosas que no han envejecido particularmente bien.



Y no ayuda que la historia sea muchas cosas, menos convincente. El equipo se une porque sí, no funciona, porque no, pero luego sí lo hace, de nuevo porque sí. No obstante mi genuino interés en algunos de estos personajes, me resultó difícil terminar de leerlo.

Lo irónico es que vivimos una época en que la marca Young Justice ha mostrado todo su potencial debido al programa de televisión animado de 2010, que fue revivido para una tercera temporada y, recientemente, una cuarta.



Y sin embargo, es la primera historia importante de este equipo. Aunque con momentos de acción sólida, es al fin y al cabo un producto de su época.

¿Cómo adquirir la colección?

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000. El precio de cada libro es de $ 32.900.

Mayor información en: tienda.eltiempo.com/ DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita 01 8000 110 990.



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

Otras noticias