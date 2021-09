Catwoman: una cuestión de confianza

En la explosiva apertura de este libro, literalmente en la segunda página, Selina Kyle hace uso de una de sus nueve vidas para resucitar después de un fallido atraco y regresa a Ciudad Gótica derrotada... y sin un centavo.

Un dato sobre un supuesto envío de dinero en efectivo de la mafia en un tren con destino a Montreal pone en marcha un plan que podría devolverla a la cima.

El escritor e ilustrador Darwyn Cooke, uno de los mejores narradores de los cómics de esta generación, escribe esta historia como una heist movie (película de atraco) en la que Selina deberá enlistar la ayuda de una leyenda local, Stark, así como la del detective Slam Bradley.



(No deje de leer: El actor Marlon Moreno ahora narra la violencia y el heroísmo en una serie)



Lanzado en 2002, este libro buscaba ser una oportunidad para llenar los vacíos en la historia de Selina Kyle y por eso se planteó como una especie de precuela de sus aventuras en el mundo de Batman.

El arte de Cooke evoca las líneas duras y la luz dramática de los años 50 y define en gran medida el tono de la narración, que a veces parece una cinta de film noir (cine negro).



Pero es la escritura la que termina por convencer: Cooke hace un trabajo fenomenal retratando las complicadas relaciones de Selina con los hombres del libro y le da a la trama suficientes giros para mantenerla interesante.



La tensión que mueve la trama es, mayoritariamente, la de Stark y Selina, que no saben, sobre todo él, si confiar el uno en el otro. Años antes colaboraron en otro trabajo que terminó mal y llevó a Stark a manos de –sería más preciso decir ‘a puños’– de matones enojados. Stark no puede aceptar sin más su regreso porque no entiende cuál es su ángulo y anticipa, en todo momento, una traición.



En resumen, sensualidad, acción trepidante, ambiente noir... arcos sórdidos, personajes sólidos. Todo ello empacado en colores vibrantes. Uno entiende por qué Selina’s Big Score es, para muchos, la mejor historia de Catwoman de todos los tiempos.

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.

Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000. El precio de cada libro es de $ 32.900. Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.



WILSON VEGA

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega​

Otras noticias