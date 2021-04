Brian Johnson publicará sus memorias al frente de la banda AC/DC

El vocalista de la banda AC/DC, Brian Johnson, publicará sus memorias el próximo 26 de octubre en un libro titulado The Lives of Brian (Las vidas de Brian), según ha anunciado a través de Twitter.

"Pasé de niño de coro a cantante de rock'n'roll, y ahora he escrito un maldito libro sobre ello", reveló el vocalista inglés en un mensaje acompañado de un vídeo con imágenes de conciertos y de su vida personal, junto con letras sobreimpresas en las que se lee "leyenda del rock", "artista" y "amante de la adrenalina".

The Lives of Brian, ya disponible en preventa, aúna las vivencias de Johnson antes y durante su etapa en AC/DC, con "algunas noches largas y noches geniales, días malos y muchos buenos", rememoró el cantante en redes sociales.



Las memorias llegarán un año después de la confirmación del retorno de la banda australiana, fundada en 1973 por los hermanos Angus y Malcolm Young, con el disco PWR UP, su primer álbum de material inédito en seis años, que salió a la luz en noviembre de 2020.

The Lives of Brian será el segundo libro de Johnson, de 73 años, tras publicar las memorias Rockers and Rollers: A Full-Throttle Memoir, en las que escribió acerca de su pasión por los coches y los deportes de motor.

EFE. LONDRES