David Summers se niega a cambiar la letra de ‘Devuelveme a mi chica’

Cuarenta años celebra la banda Hombres G por estos tiempos y en un artículo del diario La Vanguardia, de España, resaltan que a partir de este aniversario, que la agrupación liderada por David Summers festeja con un álbum conmemorativo y concierto, ha resurgido la polémica por las letras usadas en sus canciones clásicas.

Facebook Twitter Linkedin

David Summers. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

La más icónica es Devuélveme a mi chica, aquella que a finales de los 80 sonaba en todas partes con una historia de venganza hacia un hombre, por haberse llevado a la novia de quien cantaba. “Sufre mamón, devuélveme a mi chica o te retorcerás entre polvos picapica”, es parte del coro que han tarareado generaciones.



Pero la frase polémica es “voy a vengarme de ese marica”, que le ha valido críticas a medida que pasan los tiempos.

“Hace una semanas veíamos cómo Alfonso Guerra decía en el programa de Antena 3 El Hormiguero que ya no se pueden hacer chistes sobre algunos colectivos como los homosexuales o los enanos -explicaba el diario La Vanguardia en su artículo dedicado al tema- y hace tan solo unos meses, Mario Vaquerizo defendió que se vivía con más libertad en la dictadura franquista que en la actualidad. Ahora, otro personaje público se ha quejado de este tema: David Summers, vocalista del grupo Hombres G”.



Sobre Summers específicamente, explicó que en una entrevista para la Cadena Ser, el vocalista de Hombres G “reconoció que no está dispuesto a cambiar nada de sus canciones por las críticas de la sociedad de hoy en día”.



''El problema de todo esto es la pérdida absoluta del sentido común -respondió Summers-. Si se aplicara el sentido común, se vería claramente que la canción no pretende ofender a nadie, es un chiste (...) De hecho, nunca se ha ofendido nadie hasta ahora y hace 40 años que hicimos la canción (...) No pienso cambiar ni una coma de lo que he escrito porque nunca en la vida he escrito nada para ofender a nadie, todo lo contrario".



Ante esto, el baterista Javier Molina añadió que antes había más libertad a la hora de crear. “Esto viene de una ideología política determinada que está invadiendo el puto planeta, nos están cortando la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Es una forma de dictarte lo que hay que hacer, de dictadura", expresó.



De paso, los integrantes del grupo afirmaron que siempre han abrazo la diversidad.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET