Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard aún lloran la muerte de su compañero y amigo Carlos Marín. Fue algo inesperado. Se habían reunido desde mediados de noviembre para retomar los ensayos y reiniciar en el 2022 la gira que la pandemia había interrumpido cuando lanzaron su nuevo disco 'For Once in my Life: A Celebration of Motown'.

Pero un día Carlos no se sintió bien: un dolor en las costillas y la espalda se transformó en una hospitalización de urgencia, traslado a cuidados intensivos, conexión a un ventilador para seguir respirando y un triste desenlace fatal. El covid-19 cobraba una vida más en el mundo artístico y se llevaba a una de los integrantes más carismáticos de Il Divo.



Al estadounidense David Miller le cuesta hablar de lo ocurrido. Su voz se entrecorta cuando agradece las condolencias por la muerte de Carlos. “Sigo en shock por lo que sucedió. De hecho, he tenido problemas para dar algunas entrevistas este día; es la primera vez que hablo de esto y es como si regresara al impacto inicial. Ha sido algo de no creer. He estado muy triste por la partida de Carlos y aprecio mucho un saludo así”.



(Además: La colombiana 'Alis' ganó el Oso de Cristal en la Berlinale)



Carlos y David integraron Il Divo desde su fundación en el 2003, de la mano del renombrado productor musical Simon Cowell. Barítono y tenor acoplaron sus voces con las de sus otros dos compañeros. Compartieron giras, miles de horas en estudios de grabación, participaron en cientos de shows en televisión y cosecharon fanáticos en todo el mundo que han cantado a todo pulmón sus temas en varios idiomas: Il Divo se convirtió en el rey del crossover clásico, un género que fusiona el pop, la ópera y hasta la música popular, y en el que han grabado ocho álbumes.



El tour que había empezado con Carlos –con el nombre For Once in My Life Tour– continuará sin él como un Grandes Éxitos (Il Divo Greatest Hits Tour- Tributo a Carlos Marín) e incluirá como invitado especial al barítono mexicano-estadounidense Steven LaBrie.

Facebook Twitter Linkedin

David Miller nació en San Diego hace 48 años. Se formó como cantante lírico, es tenor y toca la batería

y el piano. Foto: Cortesía Il Divo

“Sin duda este tour va a ser muy extraño. No tengo idea aún de lo que podré sentir. Mi esposa dice que se puede parecer a la sensación de una mujer embarazada por primera vez, que no sabe cómo se sentirá y cada cosa que viene será nueva”, cuenta en una charla telefónica.



“Creo que es demasiado pronto para pensar cómo será, pero seguro que tendremos emociones encontradas cuando nos paremos en el escenario y nos encontremos con los fanáticos para darles la mejor música. También compartiremos la tristeza con ellos”.

La gira de Il Divo llegará a Colombia el 5 de mayo, con un concierto en Movistar Arena de Bogotá. “Encontrarnos todos será un nuevo comienzo que contará con la presencia de un artista invitado, mi gran amigo Steven, que tiene una voz maravillosa y que se une al grupo”, agrega.

David Miller nació en California hace 48 años, y aunque su padre –un militar con todos los honores– le insistió hasta el cansancio que se uniera al Ejército de Estados Unidos, el único varón (tiene dos hermanas) de la casa se dedicó al canto lírico.



Sobreponiéndose al fallecimiento de Carlos Marín, él y sus compañeros decidieron seguir adelante con las presentaciones y regresar a los escenarios, además de inaugurar una fundación en su honor.



“Nosotros no tenemos un ritual particular antes de cada concierto –dice David–. Nos tomamos el día para cosas personales; en mi caso, para mitigar los nervios, me relajo desde el día anterior, me quedo en el hotel, procuro no hablar mucho para tener la voz fresca y consumo comidas y bebidas tibias. Siempre me gusta estar muy descansado y tener la mejor energía para el show”.



Buena parte de la conexión de Il Divo con su público radica en la comunicación no verbal que existe. “Prestamos mucha atención a las emociones, somos muy receptivos”, enfatiza el artista. Aunque no necesariamente hacen ajustes en su repertorio en cada concierto o para cada país, sí preparan canciones que saben gustan mucho al auditorio que los está acompañando, bien sea por los arreglos o que sean en el idioma local (los integrantes de Il Divo cantan en inglés, francés y español).

“Para nosotros cada gira es diferente y universal, tenemos un equipo específico que diseña cada presentación, que selecciona el orden de las canciones para que cada show tenga distintos momentos que fluyan a través del concierto: que la gente se ría, se emocione, se ponga nostálgica, que se enamore… que sea como un viaje emocional”.

Detalles del concierto en Colombia

El concierto de la gira ‘Il Divo Greatest Hits Tour- Tributo a Carlos Marín’ se realizará el 5 de mayo, a las 8 p. m., en el Movistar Arena de Bogotá. Para mayor información sobre el precio y la disponibilidad de las entradas, visite www.tuboleta.com

Otras noticias