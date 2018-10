David Guetta, el DJ que no pasa de moda

Aunque hace rato que el parisino David Guetta logró convertirse en uno de los DJ más importantes de la escena 'dance' y pop mundial, su exploración musical no se detiene. Al contrario, a sus 50 años se mantiene activo trabajando en diversos proyectos, mientras colabora con artistas reconocidos, como Sia, y descubre nuevos talentos que aportan aires renovados a su música.



Acaba de presentar su último trabajo, '7', su séptimo trabajo de estudio, en el que se rodea de cantantes de la talla del colombiano J Balvin –participa en dos de los temas–, Nicki Minaj o French Montana.

En entrevista con EL TIEMPO, Guetta habló sobre este proyecto, sobre cómo hace para mantenerse en la cima del éxito después de tanto tiempo y sobre el estilo de vida que viven los DJ, a propósito del suicidio en abril de este año de Avicii, otro de los grandes del género.

Este álbum tiene grandes colaboraciones. ¿Cómo hace para trabajar con tantos artistas y combinar estilos tan diferentes?



En realidad, hay muchos casos diferentes. Con algunos tengo historia, como Sia o Nicki Minaj, porque trabajé con ellas desde el principio. Por ejemplo, 'Titanium', que hice con Sia, cambió nuestras vidas; fue un éxito. Tal vez, está agradecida y por eso sigue trabajando conmigo, pese a ser muy famosa. También, puede ocurrir que descubra a un nuevo artista y si piensa que es una buena oportunidad para su carrera, lo hacemos. Es mi forma de descubrir un nuevo artista al mundo.



¿Por qué hacer dos canciones junto a J Balvin?



Con él ocurrió algo extraordinario. Antes de que el reguetón y la música latina se pusieran de moda en todo el mundo, mi novia, que es cubana, me hacía escuchar mucha música latina, incluida la de J Balvin. Hace tres años, hicimos una sesión de grabación con él y creamos una canción, 'Para que te quedes'. En esa época, estaba en un periodo de mi vida en el que dudaba de mí mismo, como les ocurre a muchos artistas cuando tienen éxito. Cuando estás en la cima de tu carrera, temes que esto se acabe y eso bloquea tu creatividad. Y como un idiota, en vez de haber confiado en mis instintos y lanzar el álbum, no lo hice. Finalmente, después del éxito de temas como 'Despacito' y 'Mi gente', que han cambiado la música mundial, me dije ‘qué estúpido soy, tengo un álbum que está listo y no lo he sacado’. Sin embargo, con J Balvin seguíamos teniendo una buena relación y grabamos 'Say my name', que va a ser un éxito total. Tengo que decir que respeto mucho a J Balvin porque, a pesar de todo su éxito, siempre está muy involucrado en la concepción de un álbum, mucho mas allá de su trabajo como cantante.



¿Cree que el reguetón es un estilo que se debe explotar más?



Sí, es una de las grandes tendencias mundiales y eso es estupendo. Me parece increíble el que el artista más galardonado este año sea J Balvin, que canta en español. Es una locura. Tal vez la gente no se dé cuenta, pero es histórico.



¿Qué hace para seguir vigente?



Lo más importante es divertirse. Así hice este álbum: divirtiéndome y experimentando cosas, como lo hice para mi primer disco. Este es un álbum dividido en dos partes, una más pop y la otra más underground, y hoy mi motivación es darle alegría a la gente. Acepto que unas canciones sean un éxito y otras no. No tengo ningún problema con eso.



Estrenó ‘7’ y una ‘mixtape’ de forma simultánea, esta última la firmó bajo su primer alias, Jack Back, lo que supone volver a sus inicios. ¿Por qué?



Porque lo extrañaba y porque no tenía este sentimiento de libertad que necesitaba. No quería sentirme obligado a hacer un éxito a toda costa. El problema cuando alcanzas ese punto es que si un álbum no es número uno, es un fracaso, pero no es cierto. Al entender esto, pude ser más creativo y disfrutar mucho la concepción de este álbum y de la 'mixtape'.



¿Le resultó difícil trabajar bajo esas exigencias de las que habla?



Para mí la música electrónica no es difícil porque son mis raíces y es algo que me llega naturalmente. En cambio, para hacer pop es mucho más complejo, porque necesito participantes y dependo del artista.



Este año el mundo de la música electrónica perdió a Avicii. ¿Cómo recibió la noticia?



Fue dramático y horrible perder un amigo así. Sabía que Avicii no estaba muy feliz, pero no pensé que llegara a ese punto. También, como parte de una comunidad de DJ a todos nos afectó mucho lo ocurrido, porque sentimos que le hubiera podido pasar a cualquiera de nosotros. Tenemos una vida muy estresante, con muchísima presión, ritmos de sueño muy irregulares, siempre estamos viajando y dando todo para la escena y nuestros seguidores. Tenemos muy poco tiempo para nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, y entre nosotros, muchos, incluido yo, tomamos la decisión, luego de lo ocurrido con Avicii, de cambiar nuestras vidas, tomarnos más tiempo, aprender a decir que no y protegernos un poco.

La gallina de los huevos de oro

De padre marroquí y madre belga, el DJ y productor nació como Pierre David Guetta el 7 de noviembre de 1967 en París, Francia, aunque pronto se desprendió de su primer nombre para presentarse al mundo como David Guetta. Comenzó en la industria del ‘techno’ en la década de los 80, como DJ residente de varias discotecas parisinas. Años más tarde, en el 2011, se convertiría en el DJ de cabecera de Pachá, uno de los centros neurálgicos de la música electrónica localizado en la isla española de Ibiza.



El éxito mundial le llegó en el 2009, con su álbum ‘One Love’ –antes ya había lanzado ‘Just a Little More Love’ (2002), ‘Guetta Blaster’ (2004) y ‘Pop Life’ (2007)–. Con este trabajo ganó un Grammy y vendió más de 5,5 millones de copias. En toda su carrera ha vendido más de 45 millones de discos, ha sido reconocido como el mejor DJ del mundo por la revista ‘DJmag’ y ha colaborado con los artistas más relevantes del panorama pop actual, como Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Sean Paul o Britney Spears.



