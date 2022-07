No es casual que el cantautor David Bisbal tenga ya ocho participaciones en el programa de televisión La voz kids España.



El artista, nacido en Almería (España), el 5 de junio de 1979, tiene una larga trayectoria de colaboraciones con causas sociales, principalmente vinculadas a la niñez. De hecho, el 19 de abril de 2017 fue nombrado Embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).



Desde su mediática participación en la primera edición del programa de televisión español Operación Triunfo, en 2001, Bisbal alcanzó una fama arrolladora y fue comidilla de todas las revistas del corazón debido a su relación con la cantante Chenoa, también participante de ese concurso. Relación que terminó en 2005.

Luego de dos años de pausa, tras su séptimo álbum de estudio En tus planes, considerado como el de la reinvención de David Bisbal por la variedad de ritmos y la incursión por primera vez en su carrera en el reguetón, Bisbal presenta el tema Tú me delatas, que retoma algo de sus raíces flamencas y las grabaciones con instrumentación. El artista habló con EL TIEMPO vía Zoom desde su casa en Madrid.

Hay muchos elementos personales en ‘Tú me delatas’...

Así es, porque me delata que estoy hasta los huesos y se me rompe el corazón cada vez que la veo. Esto es lo que significa esta canción, es una inspiración a algo que, efectivamente, ya he vivido, por lo tanto es una canción que cuento, pero que canto al mismo tiempo y que me ha gustado contarlo. Para resumir, cuando ves esa persona por primera vez y te imaginas o analizas, de alguna manera, o sueñas un mundo entero con esa persona, es lo que realmente me pasó.

Este es tema hace parte de un EP que saldrá próximamente...

Es una continuidad de todas las canciones que hemos presentado últimamente, con Danna Paola, con Luis Fonsi, un disco nuevo que estamos preparando. Y como bien lo pueden apreciar tiene un sonido muy fresco, pop-funk, latino, con esa esencia flamenca que no la puedo dejar. Simplemente son de esos temas que te gusta escuchar y que deseas que pase el tiempo para poder tocarlo en vivo.

¿Por qué se decidió por el ‘pop-funk’?

Hace mucho tiempo que no presentaba un funk, al principio de mi carrera los había presentado, pero en aquel tiempo, 2004, 2003, 2002, los funkies se hacían de otra manera, se sobreproducían, tenían mucho metal, tipo Earth, Wind & Fire, era muy diferente, y ahora tienen una sabrosura, son más lentos, caminan de otra manera y son como más sensuales, por así decirlo, son como románticos. Entonces me gusta mucho volver a este género, porque los géneros musicales vuelven a su cauce, pero revestidos de una forma distinta.



Hay algo particular en ese tema y es que tiene instrumentación...

Una de las cosas que más he disfrutado es de la grabación de los instrumentos, porque últimamente se mezcla mucha música electrónica, mucha música de samples dentro de nuestras producciones musicales, y de nuevo vamos a retomar esos bajos completamente principales, las baterías, las guitarras, los riffs, incluso hay un saxo al final de la canción que me vuelve completamente loco.

El video es, también, tropical, evoca calor y tiene mucho color...

Hemos hecho un videoclip en un lugar completamente destruido, que era esta mansión completamente abandonada en México, hemos creado esta magia de los colores para darle vida a la canción. Me ha gustado mucho todo lo que he vivido con Tú me delatas.

¿Cuáles fueron los instrumentos con los que se decidió grabar?

Tenía claro que siendo un funk quería darle un toque más latino, por así decirlo, unas cuantas palmas y el riff, aunque sea una guitarra eléctrica, tiene un ritmo muy de rumba. Y algo que tenía más claro era que quería darle el protagonismo a la base, la batería y, sobre todo, el bajo. El bajo quería que fuese virtuoso como si fuera un instrumento, no de acompañamiento sino un instrumento solista. Eso es lo que te va a dar las ganas de bailar completamente.

¿Pero tiene sonidos sintéticos?

Creé unos sonidos samples, también los hay, de cualquier manera hay que tocarlos, eso está clarísimo, con el teclado. Y una cosa que a mí personalmente me ha gustado ha sido el metal, el saxo final de la canción a mí me ha vuelto loco. De hecho, hemos decidido terminar el tema con él porque hizo tantas locuras el músico con el saxo que dije, por favor, ponlo todo y terminamos. Ya me volveré loco después al hacerlo en vivo y en directo, ya le daré un final o esa canción me dará paso a cambiarme de ropa. He disfrutado mucho la grabación de los instrumentos. Estamos hablando como si eso fuera un lujo, pero realmente es lo normal.



¿Con cuál se siente más cómodo, con la música de sintetizador o de instrumentos?

A mí me gusta mezclar las dos. ¿Por qué? No puedo dejar la música orgánica porque es la esencia de la música y porque después la tienes que tocar de verdad, pero me ha gustado hacer canciones en las cuales prácticamente todo es electrónico, el bajo sintetizado, cuerdas, sonidos muy de samples, baterías, que al final del día, cuando tú presentas esa producción, cuando haces gira, no tienes más remedio que volverla orgánica. Yo, si pudiese elegir hoy día, no podría dejar los músicos y la música de verdad tocada, pero sí me gusta la frescura, la esencia, lo que se está viviendo ahora con la música, aprovecharlo para meterlo dentro de la música orgánica.

El EP promete sorpresas, ¿qué puede adelantar?

Tengo ya prácticamente como el 50 por ciento del disco compuesto, pero lo que es seguro es que en 2023 ya lo tendremos listo y lo compartiremos con la gente. Es más, quiero decir que la próxima vez que vaya a Colombia y al sur de América, ya será con la gira que pertenece a este disco nuevo.

Las colaboraciones son algo común ya en la música. ¿Hay más en el próximo álbum?

Me gustaría que hubiese más de eso, pero si te das cuenta Tú me delatas ya es en solitario o Se nos rompió el amor también fue en solitario; por lo tanto, sí van a venir más colaboraciones, sí me gustaría, pero también va a haber canciones en las cuales cante yo solo. Tienes que adaptarte a poder hacer tu propia versión. Haces colaboraciones para que la gente escuche esa unión, es maravilloso, pero al final tienes que cantarla tú solo.

Anteriormente salía un álbum completo y hoy van saliendo temas hasta presentar un EP. ¿Le parece mejor así?

Lo que estoy viviendo ahora me parece una manera nueva y, por lo tanto, todo lo que sea nuevo me encanta. Así lo hice con el EP anterior, En tus planes, mi primer single market fue con Sebastián Yatra, después vino Greicy Rendón, curiosamente los dos colombianos; después, Alejandro Fernández, después vino Carrie Underwood (Tears Of Gold), un cúmulo de colaboraciones que después, cuando salió el disco, me ha ayudado mucho. Lo que yo digo es, aunque estemos en el single market, a mí no me gustaría, o me entristecería mucho que se muriera el disco.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84