‘Fue un privilegio haber sido parte de AC/DC’: Dave Evans

Luego de irse de su casa cuando era muy joven, Dave Evans participó en una convocatoria para ser parte de una banda de rock.

En un anuncio en el periódico Sydney Morning Herald, en Australia, un hombre llamado Malcolm Young solicitaba un cantante para completar su proyecto musical.

Se trataba de AC/DC, que hoy tiene 46 años de trayectoria, 19 álbumes de estudio y más de 200 millones de discos alrededor del mundo.



Sin embargo, Evans no pudo celebrar todo ese éxito a la par de sus compañeros, pues, un año después de ser aceptado para ser el vocalista –en 1974–, el cantante decidió tomar su propio rumbo.



“Fue un privilegio haber sido parte de la banda, y más cuando ahora son considerados como una leyenda de la música”, comentó Evans en una charla con EL TIEMPO.



El primer vocalista de AC/DC tiene hoy 65 años y ha labrado su propio camino en la industria, acumulando experiencias que le han dejado la unión con otras agrupaciones luego de su paso por la banda de hard rock australiana.

“Luego de AC/DC estuve en otras bandas con las que tuve la oportunidad de hacer música conocer diferentes partes del mundo”, cuenta, refiriéndose a su participación en Rabbit y Thunder Down Under, en las que, cabe decir, no participó más de un año.

No encajaba, estar en un esquema específico con unas reglas establecidas no era algo que estuviera en sus planes.



“Aposté por trabajar en solitario para tener el control sobre lo que yo quería hacer (…) Cuando haces eso te conviertes en el jefe. No significa que sea egoísta, todo el tiempo intento atender los consejos que me dan”, explica.



Evans, quien estará por primera vez en Colombia hoy con su gira ‘Lightning & Thunder Latin American’, no envidia el éxito de AC/DC, al contrario, lo enorgullece. El concierto es en centro de eventos Ace of Spades Club.



“Con Malcolm Young siempre he sido cercano, le tengo mucho respeto, es increíble (…) Neil Smith ya falleció, desafortunadamente; éramos muy buenos amigos”, dice.

Vivir bajo lo que para muchos sería la sombra de AC/DC no ha sido impedimento para se mantenga vigente. “La determinación es importante. Si quieres ser exitoso debes saber que sin dolor no hay ganancia. Debes disfrutar lo que haces, tener talento y practicar”, explica.



Ha sido conservador, no ha perdido la propuesta que le hizo a AC/DC y a otras bandas, pero le agrega lo que él llama Badass (rudo). “Todo lo que conozco, para mí, está regido por cuatro letras: P, E, D, C. La P es por el poder, la E es por la energía, la D es por dinámicas y la C es por convicción. Y mi música no es la excepción, en mis letras pongo mi vida”, recalca.

Evans no está preocupado por el futuro y disfruta del presente; en sus tiempos libres se relaja, hace ejercicio. Eso lo reconforta de lo complicado que puede llegar a ser parte del ambiente roquero.



“Colombia me emociona mucho, y más cuando voy a estar con las chicas de The Jack, un grupo conformado por mujeres. Las he visto en YouTube, son fantásticas”, concluye.

¿Dónde y cuándo?

El concierto de Dave Evans se llevará a cabo hoy en el Centro de eventos Ace of Spades Club, Av. Boyacá n.° 51-25, a las 6 p. m.

YARITZA ACERO

PARA EL TIEMPO

Twitter: @CulturaET