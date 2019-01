Datación, normatividad, insuceso / El lenguaje en el tiempo

Pregunta: “¿Cómo hacer para que las fechas de un dígito se escriban bien, especialmente en medios de comunicación y en internet? Ahora resulta que por la influencia de los sistemas informáticos se escribe 01 de enero, 09 de febrero, en vez de 1 de enero, 9 de febrero”, Yezid Orlando Pérez Alemán.

Respuesta: Tiene usted toda la razón. Además, hay quienes alteran el orden, y en vez de escribir 9 de enero de 2019, que es lo correcto, escriben Enero 9 de 2.019. El orden para datar un documento o indicar una fecha en español es día-mes-año, 9 de enero de 2019; el año no lleva el punto de mil, 2019; los nombres de los días y los de los meses se escriben con minúscula inicial, miércoles, enero. También es válido escribir 1.° de enero, con el ordinal (primero) en vez del cardinal (uno), solo para el primer día del mes.

Igualmente, es válido escribir del antes del año, del 2019, aunque no se aconseja para la datación del documento, que es el renglón inicial de toda carta, informe, denuncia, página de periódico, etc. Si se antepone la ciudad, se separa con coma, Medellín, 10 de febrero de 2019. Si se trata de la capital de la república, no se agrega D. C. en la datación, Bogotá, 11 de marzo de 2019. En el dirigido de la carta sí se agrega, con punto después de cada letra y con espacio después del primer punto, como corresponde a este tipo de abreviaturas, Bogotá, D. C.

Normatividad

Se suele oír en noticieros de radio y televisión que los ciudadanos debemos cumplir la normatividad. Puede tratarse de noticias sobre quemados por pólvora o sobre accidentes automovilísticos, y el policía entrevistado o el reportero de turno concluyen que el insuceso se debió al incumplimiento de la normatividad. Lo que hay que cumplir es la norma (‘regla’, ‘precepto’), que puede ser una ley, un decreto, un reglamento o un artículo de cualquiera de ellos. Si hay un conjunto de normas sobre el mismo asunto, que coinciden o se complementan, se puede hablar de normativa (‘conjunto de normas’), pero no de normatividad, que es la calidad normativa de un escrito. Que una ley goza de normatividad significa que es exequible, que está de acuerdo con la Constitución. Así que lo que debemos acatar los ciudadanos es la norma, si es una, o la normativa, si es un conjunto de normas. De establecer la normatividad ya se encargarán el Congreso y la Corte Constitucional.

Insuceso

La palabra insuceso (‘hecho o acontecimiento desgraciado’) está registrada en el Diccionario de americanismos, 2010, como palabra culta de uso en Colombia y Uruguay.



FERNANDO ÁVILA