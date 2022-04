Su especialización parece no tener fin. Así haya desplazado su atención de investigador y escritor feraz a narrar historias sobre otras guerrillas del continente, regresa convencido, como historiador, de que el tema que se le aparece merece seguir profundizando y contarlo.

La sucesión de libros de Darío Villamizar sobre el M-19 no son precisamente cuentos rosa ni análisis académicos. Más bien relatos periodísticos objetivos, repletos de datos y, casi siempre, con testimonios inéditos sobre hechos olvidados y de los que no se tenía más información que la cobertura mediática.



La suerte siempre lo acompaña. Encuentra el eslabón perdido donde menos lo suponía para volver esa historia “chivosa”, de actualidad, eso sí, penosa y lamentable por tantas vidas perdidas inútilmente.



Su pertenencia a ese movimiento, un par de años, como uno de los encargados de las relaciones internacionales, le dejó conocimientos sobre ese grupo por dentro, así como amigos y conocidos que se movieron alrededor de la insurgencia de aquí y del vecindario.

Su primer libro se remonta a la última década del siglo pasado, 1990, Insurgencia, democracia y dictadura en Ecuador, Editorial El Conejo.



“Conocía bastante bien la historia de los movimientos guerrilleros de allá y la historia política ecuatoriana. Vivía clandestino e indocumentado en Quito, por lo que salía a investigar desde muy temprano. Era el primero que llegaba a la biblioteca de la Universidad Católica y el último en irme. Trabajé a fondo y luego escribí de un solo tirón. La editorial a la que presenté la historia era pequeña, gente muy amable y querida a quienes les encantó mi texto. Un estudio que abarca tres décadas. Hicieron dos tiradas que se vendieron muy bien. La distribución fue muy local.”

El vecindario socialdemócrata

Después de una detención en Colombia, un par de meses, lo soltaron por faltas de pruebas, decidió retirarse de la organización, devolverse a vivir a Ecuador y comenzar una vida nueva.



Estaba pensando cuál sería el tema de su segundo libro cuando a raíz de las negociaciones de paz del M-19 con el gobierno Barco, que estaban muy adelantadas, lo contactaron para que ambientara el proceso entre los presidentes de la zona. No lo dudó. Al primero que visitó fue a Alan García, gracias a la relación con un viejo dirigente aprista. García le garantizó su compromiso y respaldo en lo que se ofreciera.

Villamizar estudió Ciencia Política y Resolución de Conflictos en la Universidad del Valle. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“Le solicité que me ayudara con Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia, pidió que lo comunicaran y me recomendó con generosidad. A la salida de la Casa Presidencial en Lima, en su compañía, un enjambre de periodistas nos esperaba y al otro día era noticia de primera página el respaldo del Perú a las conversaciones de paz. Con el presidente de Bolivia fue igual y finalicé en el Ecuador con Rodrigo Borja. Me convertí de la noche en la mañana en personaje y podía presentarme públicamente. En marzo del 90 se firmó el acuerdo de paz con el M-19.”



Regresó a Colombia con la idea de llevar a una gira por Ecuador a Carlos Pizarro, excomandante del grupo guerrillero y candidato presidencial. Tenían todo cuadrado para la primera semana de mayo, cuando lo mataron el 26 de abril.



En medio de la conmoción general, no solo de los militantes y cercanos del M-19, sino de los demócratas del país impactados con cuatro candidatos presidenciales asesinados, Darío Villamizar encontró tema de su segundo libro. Una historia a fondo de la organización. Sus orígenes y existencia repleta de desventuras y locura. Lo comentó con quien se le atravesaba en el camino y buscaba editorial. Una vendedora de libros de la calle 19 le dijo que tenía que buscar a alguien de Planeta para que su historia se difundiera.



Villamizar buscó a Gabriel Iriarte, el director editorial a quien le interesó el tema. 'Aquel 19 será', como el bolero, fue el título de la historia.



"Vivía en el centro y me cruzaba con el serio y agudo periodista Antonio Caballero. Lo abordé y le pedí que me hiciera el prólogo. Me dijo que no hacía prólogos sino epílogos y que me lo escribiría pero que me adelantaba que no sería indulgente. Como en efecto sucedió. Calificó el libro como 'ombliguista', entre otras críticas. Escribí después un par de libros que giraban sobre aspectos desconocidos del M-19, con muchas fotos, gracias a que había hecho un archivo muy completo. Iriarte me propuso, entonces, que escribiera una biografía de Jaime Bateman, el máximo jefe del eme-19 durante casi dos décadas. Palabras mayores pensé. Me dediqué a leer biografías para encontrar el secreto de las mejores, comenzando por las de Stefan Sweig y seguí de cerca el proceso de escritura de la del Che Guevara que hacía Lee Anderson".

Dedicación exclusiva

Y ahí vino su inmersión total durante cuatro años en archivos de prensa, en bibliotecas en Bogotá, Santa Marta, Panamá, Ecuador, Nicaragua, Cuba y México y unas trescientas entrevistas con todo tipo de personas para extensas charlas o solo para cotejar información o corroborar una fecha. Como antecedente había sacado Profeta de la paz (1995), compilación de las entrevistas a Bateman.



"Me salieron como mil páginas. Se las dejé al editor que me llamó como dos meses después cuando ya casi tenía perdidas las esperanzas. Era un viernes, víspera de puente, y oí ese mensaje en la noche. Todo ese fin de semana echándole cabeza: lo aprobaron o no. El martes Gabriel Iriarte me contó que tres lectores recomendaban su publicación. Me hicieron comentarios para ajustar algunos capítulos y se lo entregaron a una editora que me quería quitar episodios que consideraba indecentes. No lo permití", relata.



Se hicieron varios lanzamientos. Cuatro mil ejemplares fue la tirada inicial, reseñas en todos los medios. Vendrían dos ediciones con Planeta en 1996 y 1998. Luego Roca Libros hizo la tercera edición y en el 2002 Gustavo Mauricio García de la editorial independiente Icono sacó la cuarta y última, con el título Jaime Bateman. Biografía de un revolucionario.



Patricia Lara y Germán Castro Caycedo escribieron sendas introducciones en esa cuarta edición, que lleva en la portada diez y seis fotografías de carne de las diferentes imágenes del proteico dirigente que murió en un accidente de aviación entre Panamá y Colombia el 28 de abril de 1983.



Ese accidente relatado al minuto es la iniciación de esas seiscientas páginas que llevan al lector a conocer a fondo a Bateman, un hombre al que Antonio Caballero, tan poco dado a florituras, calificó como imaginativo, audaz y generoso.

Adiós a la escritura

En el siglo XXI Darío se hace funcionario público. De manera simultánea, su esposa, la periodista Amparito Díaz, madre de su hijo menor Daniel, enferma de cáncer. Estuvo a su lado hasta que murió. Años en que sus investigaciones y las largas jornadas frente al computador se volvieron periódico de ayer.



“No creo en los escritores de fin de semana. Trabajé en la Alcaldía Mayor con Luis Eduardo Garzón y luego en Naciones Unidas en derechos humanos. Conservé, eso sí, en mi estudio, al lado del computador, una foto con Arturo Alape (especializado en las farc) y con Joe Broderick (con libros sobre Camilo Torres y el Cura Pérez del eln), quien nos bautizó como los biógrafos de la guerrilla en Colombia”.

Facebook Twitter Linkedin

El más reciente libro de Darío Villamizar es un relato dramático de una fallida incursión al Chocó, por una minúscula columna del M-19, en los años ochenta. Foto: Archivo particular

A mediados del 2000 y despojado de su función pública se propuso desempolvar viejos apuntes y releer varios libros que fue juntando sobre los grupos guerrilleros en Colombia. Un trabajo de un par de años en los que se metió de cabeza en esas organizaciones armadas que surgieron desde los años cuarenta, unas con más actividad que otras y le propuso su libro a Penguin Random House. Se lo aprobaron.



El acucioso, juicioso y siempre agudo editor Juan Carlos González, en la actualidad editor en la universidad de los Andes, se lo leyó hasta tres veces. Trabajaron autor y editor hombro a hombro hasta que cerraron esta etapa tan engorrosa que busca que el libro salga impecable.



Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confines, se lanzó en el 2017, un 14 de septiembre, aniversario de se famoso Paro Cívico que paralizó a Bogotá en 1974, en la administración de Alfonso López Michelsen.



El lanzamiento de este libro se hizo en un hotel del norte de la ciudad que habilitó un salón para 150 personas que coparon sus instalaciones y a otra cincuentena le tocó quedarse en los pasillos comentando la importancia de un texto que se ha convertido desde ese día en obligada lectura y consulta para quienes trabajen o quieran enterarse de las agrupaciones insurgentes del país.



"Es el libro que más he vendido. Ha tenido cinco reimpresiones, de cinco mil ejemplares; de la segunda edición ya van dos mil vendidos. Es un libro de referencia que no se olvida. Cuento el cuento de cómo nacieron estos grupos. No invento nada. Tiene más de mil citas. El lector no tiene chance de confundirse. El lenguaje es más amable que el que utilizan los académicos. Un libro para que lo pueda leer gente diversa. Mucho extranjero que quiere saber sobre ese accionar guerrillero ahí lo encuentra todo. El prólogo es de John Lee Anderson. Son 32 grupos. Un aspecto novedoso de entrada son los diagramas, una especie de árbol genealógico, quiénes nacen de quiénes y cuándo, la línea del tiempo. Sus diversas divisiones. Sus fundadores, sus integrantes".



A comienzos de este año Darío se devolvió al M-19 con su libro Crónica de una guerrilla perdida, de la colección Debate de Penguin, en donde recoge los pormenores de una columna guerrillera compuesta por 32 jóvenes que penetró a la selva del Chocó y desapareció en su totalidad. Ni sus cuerpos se han encontrado.

El libro incluye la transcripción del diario de 'La Chiqui', la famosa negociadora en la Toma de la Embajada de la República Dominicana, en 1980, inédito. Diario que llegó a sus manos por unas fotocopias que le entregó un exgeneral del Ejército al candidato Gustavo Petro y éste se las cedió. También publica fragmentos de dos relatos escritos con posterioridad que no se conocían.

Guerrillas en América Latina será el tema del libro que ya comienza a preparar. “He leído mucho. Tengo una base de datos con 24 países. Era mucho más amplia, pero la reduje. Condense el material para aligerar. Reproduzco entrevistas con varios dirigentes de las guerrillas de América Latina y muchas anécdotas y curiosidades. Por ejemplo, encontré una canción que cantó Serrat a una integrante de Los Montoneros de Argentina, se llama La Montonera y busqué la historia".



En los últimos años la compañera de Darío Villamizar, correctora de textos Ángela Alfonso es la primera persona que lee sus trabajos y de paso hace corrección. No es la única. Villamizar encuentra lectores que no tienen que ver con el tema a quienes les pasa por primera vez sus relatos y corrige fallos.



Dueño de una cantera de la historia que convierte en textos, Villamizar continúa investigando esos hechos que vuelven sobre unos días de tristeza y dolor, ojalá de nunca repetir.

MYRIAM BAUTISTA

Para EL TIEMPO