Seis amores imposibles, en clave literaria

Aunque Darío Vargas Linares estudió economía, buena parte de su vida profesional se ha desarrollado entre los medios de comunicación, como corresponsal, columnista y director de telenovelas. La vena literaria la heredó de su padre, el escritor Germán Vargas, que hizo parte del selecto Grupo de Barranquilla, integrado por escritores de la talla de Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio o Alfonso Fuenmayor, entre otros. Darío comparte esa pasión por la escritura con su hermano Mauricio, quien es periodista, novelista y columnista.



Incursionando en una nueva faceta, Darío Vargas publica el libro 'Seis imposibles', una recopilación de relatos en los que el autor narra las historias de seis amores que nunca fueron.

Los cuentos están basados en su historia personal con algunas mujeres, con quienes se siente unido por pasiones que nunca se concretaron. En ese sentido, la estructura del libro es liderada por un voz alter ego del autor, que se encarga de ir tejiendo las historias de sus protagonistas.



Vargas conversó con EL TIEMPO sobre este ‘hijo literario’, los relatos y su relación con las protagonistas de las historias.



¿Cómo nace la idea del libro?



El libro lo empiezo a escribir poco a poco en los aviones. Por mi trabajo monto mucho en avión, que no es necesariamente un buen plan. Empecé a calcular cuánto podía escribir de un relato en cada viaje. Entonces ya sabía que un viaje de Bogotá a Medellín me daba para un párrafo; uno a la costa, para dos párrafos; un viaje a Nueva York me alcanzaba para medio relato y uno de regreso de Europa me daba para un relato completo. Así fue naciendo el libro poco a poco. Solo al final le vi la redondez completa para que se convirtiera en una publicación.



¿De qué tratan los relatos?



Son seis amores imposibles, seis amores inalcanzables. Hace mucho tiempo, con Roberto Pombo hicimos una película que nunca editamos, la cual se llamaba 'Tres imposibles', en la que una persona se enfrentaba a tres situaciones que hacían un amor imposible. Me le robé el título a esa película y la volví 'Seis imposibles'. Un tiempo después encontré que el título de mi libro es también una frase de 'Alicia en el país de las maravillas', que dice “algunas veces yo he creído hasta seis cosas imposibles antes del desayuno”.



¿Qué tienen en común los protagonistas?



Que son personajes que quiero mucho, son personajes que, a pesar de que ha pasado el tiempo, a pesar de que hemos dejado atrás las historias, las sigo teniendo muy presentes en mis afectos.



¿Cómo se le fue ocurriendo cada historia?



Como todo lo que uno escribe: hay mucho de lo que le ha pasado a uno en la vida, pero, fundamentalmente, son historias de ficción. Hay unos personajes que considero muy precisos y delineados, lo que permite reconocer a sus protagonistas. Muchos de mis amigos que leyeron los borradores se han preguntado quiénes son, porque no son fáciles de encontrar. Aunque también sucede que, a pesar de que algunas están delineadas como una sola mujer, es posible que muchos personajes sean la mezcla de muchas mujeres de la vida real.



¿Y ellas saben que son protagonistas de los relatos?



Algunas saben, a algunas no les ha gustado mucho. Incluso, una de ellas me escribió una carta en un momento dado, diciéndome que no le gustaba cómo contaba nuestra relación, nuestra nunca existente relación; pero hay otras a las que les fascinó. Otras me dicen mentiroso, porque me inventé mucho, y hay otras que simplemente no saben nada. Inclusive, hay una mujer en especial a la que le digo que ojalá lea el cuento para que se identifique y pueda así hablar con ella, porque fue puro amor platónico.



Laura Vita Mesa

Para EL TIEMPO @lauravitam