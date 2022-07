Darío Gómez es uno de los cantantes más famosos en la historia de Colombia. El 'Rey del Despecho’, como era conocido, encantó a varias generaciones de colombianos con sus canciones dedicadas al amor.



Nacido en San Jerónimo, Antioquia, empezó su carrera musical a los 27 años en el grupo ‘Los Legendarios’, donde compartía escenario con su hermano.



Su gusto por la música nació desde muy niño. Cuando era un joven de apenas 16 años compuso su primera canción llamada ‘La Casita Vieja’.



Su talento y pasión por lo que hacía lo llevaron a lanzarse como solista en 1985. De ahí en adelante tuvo una vida llena de éxitos y reconocimientos dentro de la industria.



En 1996 el artista decidió hacer su propia versión de la afamada canción en inglés ‘I Will Survive’, de Gloria Gaynor. El cover realizado por Gómez llevó como nombre ‘Sobreviviré’ y fue estrenado en su álbum ‘El rey del despecho internacional’.



Darío Gómez le agregó al sencillo su toque personal mezclándolo con sonidos de ranchera mexicana. La canción resultó ser un éxito en Colombia y hoy en día tiene más de 24 millones de reproducciones en su canal de Youtube.



En una ocasión, el antioqueño contó que Gloria Gaynor fue una de sus inspiraciones en la música y un ejemplo para él. Uno de sus sueños que no cumplió, fue el de compartir escenario con la estadounidense.



‘Sobreviviré' no fue el único cover que Gómez hizo de temas famosos internacionalmente. En el 2014 se destacó con su propia interpretación de ‘Con dos camas vacías’ originalmente escrita y estrenada por el español Joaquín Sabina. Esta versión fue incluida en su álbum ‘Perdurable’ y debutó en Youtube en el 2016.



Su fallecimiento

A las 7:31 de la noche del 26 de julio murió Darío Gómez en la Clínica de Las Américas en Medellín. Aunque la causa de su muerte aún no está confirmada, algunos allegados hablan de que se trató de un infarto. El comunicado de los doctores que lo atendieron explica que llegó sin signos vitales a Urgencias.



"Hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío de Jesús Gómez Zapata en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar. El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardio-pulmonar sin que dieran resultados" expresa el documento publicado por el centro médico.



Su despedida será en el coliseo de voleibol Yesid Santos, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Allí la Alcaldía de Medellín dispuso que permanezca el cuerpo desde el 27 de julio a las 9:00 p. m. hasta el sábado 30 de julio a las 11:00 a. m.



Finalmente sus restos serán enterrados en el cementerio Jardines de Paz en una ceremonia donde estarán sus familiares y allegados.

