El cantante de música popular, Darío Gómez, tuvo una vida marcada por la música, el desamor y los conciertos. Entre las muchas anécdotas que se han conocido tras su muerte en Medellín esta semana hay una que ha sido comentada en redes sociales y que despertó curiosidad entre los usuarios.



Se trata del único vallenato que habría cantado el músico, pero que no pudo lanzarse por el conflicto armado. La historia se remonta a finales de la década de los 90, cuando la exministra de Cultura, Consuelo Inés Araújo Noguera, conocida como 'La cacica', le recomendó grabar una de las canciones más icónicas del género: 'Alicia adorada', compuesta por el juglar Juancho Polo Valencia e interpretada por artistas como Alejo Durán y Carlos Vives. Gómez aceptó el consejo.

Hay que partir que, en octubre de 1992, Darío Gómez creó Discos Dago, con la que produjo a varios artistas del país, algunos del vallenato. Para grabar la canción, decidió hacerlo con el acordeonero Gonzalo 'Chalo' García, pariente de Rafael Orozco, gran amigo de Gómez.

En diálogo con el medio 'El Pilón', 'Chalo' recordó el hecho: "Se emocionó cuando supo eso, entonces me dijo: 'Hombre, yo por ahí le voy a hacer un homenaje a Alejo Durán, usted por qué no me acompaña, me produce y me dirige; yo quiero cantar un tema: Alicia Adorada, que es el que más me gusta de tantos, porque es que 'La cacica' quiere que yo grabe un tema y que lo lance en el Festival Vallenato".

Pero el destino jugó una mala pasada. 'La cacica' Araújo fue secuestrada por las Farc el 24 de septiembre de 2001 en Valledupar junto a otras 29 personas. Un par de semanas después, fue asesinada. Ella no pudo ser testigo del lanzamiento de la versión que le había sugerido años atrás al 'rey del despecho'.

La canción salió al aire en octubre de 1999. Se grabó un videoclip en el que se ve a Darío Gómez con sombrero y camisa a cuadros. Junto a él, el acordeonero 'Chalo' García. La melodía es suave, con un poco más de velocidad pero manteniendo el ritmo de la interpretada por Alejo Durán.

