Era 1992 cuando Darío Gómez promocionaba un disco que no solo marcaría el inicio de su carrera, sino que a partir de ahí sería conocido como el 'Rey del despecho' en Colombia y el mundo.

El máximo exponente de la música popular estuvo rodeado de diferentes tragedias y sacrificios. Llegar a ser uno de los cantantes más reconocidos en su género le costó demasiado, según contaba en las entrevistas.



El hombre tuvo que enfrentarse a fuertes acontecimientos como la muerte de su padre, de la cual se culpaba, y el fallecimiento de una de sus hijas por una bala perdida.



Pese a los obstáculos, Darío fue querido por millones de seguidores, que este 27 de julio lamentan su partida y que en algún momento le dieron el apodo del ‘Rey del despecho’.

(Siga leyendo: El mensaje de Marbelle a Darío Gómez y a quienes le desean su muerte).

Fanáticos le dan el último adiós al 'Rey del Despecho'. Foto: Jaiver Nieto

Con éxitos como ‘Esta Navidad no es mía’, ‘Nueve años de soledad’ y ‘Nadie es eterno’, el cantante inició su carrera en una agrupación de música parrandera.



Sin embargo, el artista estaba destinado para algo más grande y el mismo Darío lo sabía, por lo que empezó a promocionarse como solista, pero seguía siendo conocido como Darío Gómez y no como el 'Rey del despecho’.

Darío Gómez, el 'Rey del despecho' desde hace 30 años. Foto: Instagram: @elreydeldespecho

Fue hace 30 años cuando el antioqueño promocionaba su disco que justamente se titulaba como su apodo.

Había otros artistas alternando conmigo, pero el mismo público se refería a mí como el 'Rey del despecho'

Fue hace 30 años cuando el antioqueño promocionaba su disco que justamente se titulaba como su apodo.



El mismo artista en diferentes ocasiones reveló que el locutor Nelson Moreno Holguín fue quien lo bautizó y presentó por primera vez como el 'Rey del despecho’ en aras de su proyecto musical.



Solo falta esperar el recibimiento del público y que ellos lo llamaran así.



En una entrevista de 1995 hecha por el programa de Boca en Boca, Darío dijo: “Él mismo público fue el que me puso así, fueron los periodistas, la gente de la radio y la televisión. A mí me presentaban como el que le canta al despecho y para mí es muy satisfactorio los elogios que me dan”.



Además, agregó: “Había otros artistas alternando conmigo, pero el mismo público se refería a mí como el ‘Rey del despecho’”, menciona Darío Gómez en aquella entrevista.



Desde entonces, el artista llevó en alto su legendario apodo y se volvió el referente más icónico de la música popular.

