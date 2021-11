Danna Paola, la estrella de ‘Élite’ que se hace un lugar en el pop

Nació en 1995 y en el 2001 ya estaba estrenando su primer disco. Cuando se dice que Danna Paola es una estrella juvenil, es en serio. Empezar a construir su carrera (musical y actoral) desde niña le dio una formación que ahora da los frutos.



“Hacer musicales ha sido el entrenamiento más completo que he tenido. Allí no hay forma de editar: hay que actuar, bailar y cantar al mismo tiempo. Todo en vivo y sin equivocarse. Aprendí a tomarme en serio este arte”, comenta la mexicana.

En esta conversación que tuvo con EL TIEMPO, contó que desde hace un tiempo para acá siente todavía más el compromiso con su propuesta musical. “Nunca me tomé la música tan en serio como cuando toqué en vivo una canción compuesta por mí por primera vez. El significado real de la música, para mí, llegó cuando oí a la gente cantar algo que salió de mis emociones y experiencias”.



Esa potente imagen de un público masivo coreando temas como Mala fama u Oye Pablo es muy buena para entender cómo se ha escalado la carrera de Danna Paola en los últimos tres años. Tanto, que a ella misma le cuesta creerlo, incluso habiéndose preparado desde que estaba chiquita.



“No es fácil”, dice. “Sin embargo, como estoy en esto desde niña, no tengo otra vida que no sea esta. No conozco otra cosa. Es verdad que cada vez mi proyecto crece más y que he recibido el reconocimiento de golpe (después de la serie española Élite), pero es algo para lo que me he preparado. Para eso es bueno tener alrededor a mi familia. Con eso y con tener mi visión clara es suficiente”.



Y su visión es, según ella, simplemente “compartir lo que tengo para dar. Listo”.

México, por lo alto

Lo ha hecho en seis álbumes y más de una veintena de proyectos teatrales, televisivos y cinematográficos. Muy fiel a su mexicanidad, participó en éxitos como Plaza Sésamo, ¡Que vivan los niños!, La rosa de Guadalupe o La familia P. Luche.



“Me encanta llevar en alto el nombre de México a todo el mundo. Abrirme paso como latina, específicamente como mexicana, en Élite, un proyecto totalmente español, hizo parte de ese proceso de valorar mi cultura y mis raíces”, explica.



“No es que muestre mi país desde el folclor, pero aparecer en una serie con éxito mundial hablando con mi acento, con mis maneras, tiene un peso. Yo crecí oyendo a Marco Antonio Solís, Luis Miguel, Juan Gabriel, José José”, cuenta.



“Creo que eso repercute en mi arte. Aunque paso por Élite también me permitió entender que se puede ser muy mexicano sin el sombrero y el bigote”, dice.



Danna Paola habla de su participación en Élite sin que se le pregunte al respecto. Y es que aunque lleve tantos años en el mundo del entretenimiento, su paso por ese proyecto fue como un trampolín para su carrera, tal como le pasó a Ester Expósito o a otros de los actores de la serie, que fue la más vista del momento en Netflix cuando salió la primera temporada en el 2018.

Antes y después

“Para mí fue un antes y después, tanto en mi vida personal y mi carrera. Llegue a interpretar a Lucrecia siendo casi una desconocida en España, y después de hacer el papel la historia es otra”, cuenta Danna Paola, entusiasmada. “Élite fue un escalón gigante no solo para la actuación, sino para la música. Tuve la oportunidad de meter mis canciones en la serie, de colaborar con gente increíble de Europa y de darme a conocer”, explica. Y agrega que cuando se está lejos del país es cuando más se valora.



Contó que, para crear a Lucrecia, Ramón Salazar y Dani de la Orden, dos de los directores de Élite, le dieron libertad creativa. “Hubo cosas del guion que pude cambiar para acercar el personaje más a mí y a lo mexicano”.



Esa posibilidad de intervenir en el personaje le sirvió luego para apropiárselo, lo suficiente como para “crear el personaje de Danna Paola, la cantante”, confiesa. “Nunca había tenido tiempo de desarrollar bien a esa cantante, de explorar su identidad, de entender quién era yo y qué quería decir”.



Con esa personalidad musical ya establecida, Danna Paola ha colaborado con varias estrellas del pop, entre ellas varias colombianas: Cali y el Dandee, Morat o Sebastián Yatra.



A principios de noviembre lanzó Cachito, junto a Mau y Ricky. Y en octubre lanzó A un beso. Ambas producciones fueron compuestas por ella y harán parte de lo que será su nuevo álbum.



-MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo