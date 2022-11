A mediados de 2012, Daniel Samper Pizano volvió temporalmente a su más tierna infancia gracias a la visita sorpresiva de dos enmascarados. En la oficina de cierto director de EL TIEMPO (cuya identidad nos reservamos), Samper y el dueño del despacho se fotografiaron con los luchadores Capitán América y El Jaguar de Colombia, en poses extravagantes de lucha libre, cual si volvieran a ser simples niños aficionados a ese deporte.



El registro infame de esa sesión digna de las películas de El Santo y Blue Demon, con simulaciones del Torniquete a la cabeza y la llave Doble Nelson, se lo llevó a la tumba el gran fotógrafo Héctor Fabio Zamora, quien murió a comienzos de este año.



(Le recomendamos también: Colección de libros de Jesús Abad Colorado es una enciclopedia ilustrada del conflicto)

Pero ahora, diez años después de ese ‘combate’ para el recuerdo, Samper Pizano retorna al cuadrilátero de su pasión al publicar el libro 'La noche que humillaron a mi padre y otros golpes de humor'. Desde la portada queda claro que el espectáculo de los luchadores con el rostro oculto por una máscara forma parte del cartel principal y en él, Samper involucra a otros cómplices:



“Me ha ayudado a reconstruir el elenco mi compadre Humberto Dorado –dice Samper en su nuevo libro–, del cual sospecho que alcanzó a debutar y morder el polvo de la colchoneta como precoz enmascarado con el nombre de Garrick el Terrible”.



Tan provocadora referencia introduce el mundo de una afición muy popular a mediados del siglo pasado. Era inevitable consultar al propio Dorado, reconocido como actor, libretista, declamador de poesía (Garrick es el protagonista del poema 'Reír llorando'), pero hasta ahora inédito como luchador:



“Daniel es el único que me dice así –aclara Dorado–. Los demás me tienen un poco de envidia. Lo de El Terrible es invento. Lo que ocurrió es que antes de una obra de teatro me entrenó para una escena de lucha libre el gran Antonio Cantús (King Kong). El Terrible era Iván en la historia rusa y en la película de Eisenstein, la primera que proyecté en el Cine Club de exalumnos de la Universidad de Los Andes por allá en la antigua sede, en los tempranos años 70. Y tengo después un título de Combate Escénico otorgado por una Escuela de Dobles Profesionales”.



Dorado escapa así del tinglado y deja en él a Samper Pizano, quien respondió un cuestionario de EL TIEMPO sobre su nuevo libro y su temprana vocación de fanático de la lucha libre:

Facebook Twitter Linkedin

Otro de los cerca de cuarenta libros de Samper Pizano, este de 256 páginas y con el sello Aguilar, Foto: Penguin Random House

¿Cómo nació el primero de los 40 textos que conforman 'La noche que humillaron a mi padre y otros golpes de humor'?

​

Hacia 1953 o 1954 empezó una edad dorada de la lucha libre en Colombia y, sobre todo, en Bogotá. Durante un par de décadas, todas las noches de miércoles y sábados había programas de lucha libre en dos carpas instaladas en la zona de la Plaza de Toros. Salían en la prensa informaciones, se transmitían por radio algunas peleas y los niños coleccionábamos los caramelos Reyes del Ring. Yo fui uno de los contagiados por la fiebre. El título del libro refleja un incidente que presencié y nunca más pude olvidar.



Así mismo, usted rinde homenaje a los periodistas de notas necrológicas. ¿Cuál fue el mejor obituario que leyó en la prensa colombiana?

​

La columna que escribió Klim (Lucas Caballero Calderón) cuando murió Alfonso López Pumarejo en noviembre de 1959.



De paso, ¿ha pensado en qué le gustaría que dijera su propio obituario?



“El encargado de redactar este obituario se excusó de hacerlo porque ha fallecido”.



¿Cuál es su teoría sobre el volumen de la música inversamente proporcional a la aptitud sexual?



Me remito a lo que digo en mi libro.



(En este punto, es pertinente explicar que el capítulo mencionado es una diatriba de Samper Pizano contra el ruido que los colombianos solemos imprimir a la música que escuchamos. Su conclusión es desopilante: “Existe una relación inversa entre la capacidad del aparato que trepida en la sala y el aparato que duerme en la alcoba. Mientras más pasivo es este, más activo es aquel. De modo que ya saben: para determinar la impotencia del dueño basta con atenerse a la potencia del equipo”.)



(Otro libro recomendado: Pedro Alonso se muda de 'La casa de papel' a un libro de papel)

Homenaje a sus amigos

En diversas entrevistas y escritos previos, Samper Pizano ha relatado su amistad con el escritor Álvaro Cepeda Samudio, miembro del Grupo de Barranquilla y quien le presentó a Gabriel García Márquez.



En su nueva publicación, Samper Pizano le rinde homenaje al relatar cómo Cepeda lo llevó a una reunión que terminó siendo el preludio del Festival Vallenato, y durante la cual también se hizo amigo del compositor Rafael Esalona.



El libro también abunda en homenajes a otros nombres cercanos a Samper Pizano, como los de Joaquín Sabina, Juan Gossaín y algunos de sus familiares. Pero el de Cepeda es particularmente oportuno, ya que este año se conmemoran 50 años de su muerte.



¿Cuál fue su último recuerdo de Álvaro Cepeda Samudio?



Las tarjetas divertidas y cariñosas que mandaba a mis hijas desde el hospital de Nueva York donde murió. La última decía: “Tienen tío para rato”.



¿Cambió mucho su percepción de la madre naturaleza durante la pandemia?



Sí. Me pareció aterradora.



¿En dónde queda la YouPorn University que lo diplomó, según revela Matador en la caricatura del capítulo 14?

​

Me temo que es un diploma falsificado, siguiendo lo que está de moda entre nuestros políticos. De todos modos, habría que preguntarle a Matador de dónde sacó el documento, porque gracias a Dios no frecuentamos los mismos lugares.



En una escala comparativa con políticos mundiales, ¿qué tan inteligente es el inodoro que usted reseña?



Este inodoro viene a ser como un senador, incluso por el tipo de materia que maneja.



¿Por qué tradujo al inglés las coplas tradicionales colombianas y cuál es su favorita?



Porque pretendo dos metas simultáneas: fomentar el aprendizaje de la lengua inglesa en Chiquinquirá, Cucunubá, Vélez e intermedias, y divulgar el folclor andino en países anglohablantes.



(Otro paréntesis aquí, para poner de relieve la innegable vena poética de Samper Pizano, quien ofrece esta traducción de unos versos populares colombianos):

Una vieja y un viejito

se cayeron en un pozo

y la viejita decía:

“¡Ay, qué viejo tan sabroso!”



Poema en inglés:

An old man and an old woman

fell into a muddy pool,

and the old woman commented:

“What a viejito more cool!”



(Otra nota de interés: Teresita Gómez, la pianista de 79 años que salvó la posesión de Gustavo Petro)

Más reminiscencias

Facebook Twitter Linkedin

El escritor y periodista bogotano ha publicado cerca de 40 títulos en diferentes géneros. Foto: Laura Morales

Los libros de humor de Daniel Samper Pizano tienen un público cautivo entre aquellos que leyeron su pluma durante 50 años exactos en EL TIEMPO. Ya son cerca de cuarenta títulos los que ha publicado en diferentes géneros.



En la actualidad sigue escribiendo su columna semanal en el sitio web Los Danieles, continúa como miembro de las Academias de la Lengua de Colombia y España y es frecuente invitado a eventos periodísticos como el Festival Gabo, o culturales como el Hay Festival y el Carnaval de las Artes, en Barranquilla.



Aunque en estos momentos está en España, en próximos días regresará a Colombia para presentar su libro el martes 22 de noviembre a las 7 de la noche en la biblioteca Los Fundadores, del Gimnasio Moderno.



Dedica un capítulo a su relación con España, ¿qué es lo que más le molesta de ese país y lo que más le gusta?

​

Me gusta todo, salvo que allí hablan muy mal español.



¿Cuándo fue la última vez que usó corbata, prenda a la cual se opone públicamente?



Cuando me posesioné de la silla P en la Academia de la Lengua. Una silla en la Academia bien vale una corbata.



Muchos de estos textos podrían haberse publicado en la columna que escribía en la revista ‘Carrusel’. ¿Extraña el Postre de Notas?

​

Algunos de ellos proceden de esta paila. Sí, echo de menos el Postre de Notas todos los días. Especiamente a la hora de almuerzo...



Finalmente, el fútbol recorre todo su libro de arco a arco, ¿cuál es su expectativa del Mundial de Catar, que ya está encima?



Al no participar Colombia, no veo otro campeón que España.



JULIO CÉSAR GUZMÁN

Editor de la Mesa Visual de EL TIEMPO

(En Twitter: @julguz)



(Una última recomendación: 'El cine es un género infantil, soberbio y perverso': Carolina Sanín)​

Sobre el sexo y otras especialidades de Samper

En su nuevo título, Daniel Samper Pizano esparce su sabiduría sobre diversos temas, pero en particular sobre la actividad sexual. No en vano, en el capítulo 14 inaugura un consultorio erótico con ocho respuestas a inquietudes que ha recibido de sus lectores.



La más reconfortante es la confesión de su plena vitalidad a los 77 años recién cumplidos: “Solo estoy en condición de afirmarle que continúo sumamente activo. Al menos en lo que tiene que ver con el trabajo, la comida y la afición al fútbol. Por lo pronto, algo es algo”.



En el mismo sentido (o quizás del mismo modo en el sentido contrario, como pontificó cierta reina de belleza), Samper Pizano anuncia la constitución de una nueva sociedad, que responde al acrónimo de Unmapol: Unión Nacional de Malos Polvos, de la cual se declara presidente vitalicio.



Finalmente, comenta una denuncia que causó sensación entre los amantes de las teorías conspirativas y los amantes, en general: hallan 11.500 condones adulterados en cinco ciudades del país. Con admirable claridad intelectual, Samper Pizano dilucida el misterio: Son marcianos. “No se trata, pues, de preservativos chiviados, sino de criaturas de extraña contextura elástica y transparente (...) Pero los estamos utilizando erradamente, en muy mal sitio y para cumplir misiones molestas”.