Es la primera vez que viene al país, pero Daniel Jobim carga en la maleta de su vida la preciosa herencia musical de su padre, el guitarrista Paulo Jobim, y de su abuelo Tom, uno de los padres de la bossa nova, junto a Vinicius de Moraes y Joao Gilberto, y el mayor compositor, arreglista, cantante, guitarrista y pianista brasileño de todos los tiempos.



¿Quién no escuchó o tarareó alguna vez La Chica de Ipanema (Garota de Ipanema), interpretada en casi todos los idiomas por grandes de la música como Frank Sinatra? ¿Qué amante de Brasil no ha suspirado con Felicidad (Felicidade), Desafinado o ha sentido ese país a flor de piel con Samba de una sola nota (Samba de una nota só), también de autoría de su abuelo?

Daniel Jobim, que también lleva en sus venas el ADN de la bossa nova y de la samba, llegó a Colombia, se quedó 4 días en Bogotá y dio un único, aplaudido y exitoso concierto en el Gimnasio Moderno, el miércoles 14 de septiembre.



“Me emocioné al llegar y ver las maravillosas montañas que adornan la ciudad, la vegetación que sobrevive entre su selva de cemento y a su gente”, dijo a EL TIEMPO Daniel, poco después de aterrizar en el aeropuerto El Dorado procedente de Río de Janeiro, donde vive.



(Lea acá: Drexler contra la nostalgia).



Cuenta que su abuelo, Tom Jobim, le enseñó a abrazar los árboles, a amar la naturaleza y “muchos secretos de la música que sigo aprendiendo cada día, con cada nota suya, con sus melodías perfectas y con su forma particular de componer”.



Daniel escucha composiciones de todos los estilos y oye radio para aprender nuevas canciones porque “es necesario que los latinoamericanos hagamos canciones y melodías para el futuro de la cultura musical de nuestros pueblos”. Una canción es el retrato de una época, como decía su abuelo.

Por eso confesó "estoy muy feliz de conocer de cerca las bellezas de este país maravilloso. Me encantan todos sus ritmos y estilos únicos, como la cumbia. Colombia es riquísima musicalmente, al igual que Brasil. Somos buenos vecinos y nos gusta la buena música con nuestros ritmos calientes y sensuales”.



(Vea también: José Feliciano recibirá premio a la leyenda en los Premios Billboard 2022).



Daniel Jobim vino invitado por el Instituto de Cultura Brasil Colombia, Ibraco, para dar el concierto ‘Daniel Jobim canta a Tom. Una forma bonita de cantar Brasil’, que conmemoró localmente el bicentenario de la independencia de su país, que en Brasil se festejó el 7 de septiembre.



Fue “muy importante celebrar los 200 años de independencia y libertad de Brasil y me siento muy feliz de haberlo hecho en mi querida Colombia, donde también celebramos la libertad de todos nuestros pueblos sudamericanos”, comentó Daniel.

Me encantan todos sus ritmos y estilos únicos, como la cumbia. Colombia es riquísima musicalmente, al igual que Brasil FACEBOOK

TWITTER

Ibraco, que por más de 25 años ha sido un importante puente cultural, educativo, académico y que se enorgullece de divulgar la lengua portuguesa, invitó a Daniel Jobim porque tenerlo en Colombia llenó “el ambiente de acordes y armonía a partir de Chega de Saudade (Basta de tristeza), compuesta por Vinicus y Tom Jobim en 1958, cuando Brasil fue campeón en el Mundial de Fútbol en Suecia”, dijo a este diario la internacionalista y directora de la entidad, Beatriz Miranda.



Fue una celebración “con un canto libre de paz, amor, solidaridad y mucha poesía. El concierto fue mágico, iluminado”, resaltó.

¿Quién es Daniel Jobim?

Extraño los viejos tiempos. Amo a Debussy, Chopin, Tom Jobim, John Lennon y Michael Jackson, compositores que siguen vivos

por siempre FACEBOOK

TWITTER

Daniel Jobim también le entregó su corazón a la música. “Me encanta la bossa nova y la samba. La bossa nova es un tipo de samba más suave. Los dos son ritmos hermosos que gustan mucho, tanto a brasileños como a extranjeros”, confesó este músico que “tiene el toque” para interpretarlos, como decía su abuelo Tom.



Además, el artista ha grabado y cantado con otros gigantes de la música de su país como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Gal Costa, Roberto Carlos, etc.



En 1995 ganó el Grammy como productor del disco Antônio Brasileiro, en la categoría de Mejor interpretación de Jazz Latino y formó el grupo The Bridge con el baterista estadounidense Vinnie Colaiuta (1956) y con el premiado cantante y músico de la misma nacionalidad, Michael Sembello (1954), también ganador de un Grammy.



“Ganar un Grammy me trajo mucha felicidad porque trabajamos mucho en el disco Antônio Brasileiro, el último disco de mi abuelo, y tomamos las decisiones correctas con la mezcla de diferentes estilos musicales de su música, que es bastante ecléctica. Mi abuelo compuso en varios estilos, no solo en bossa nova”, relató.



A finales de la década de los 90, Daniel creó también el Jobim Trio y en 2008, en colaboración con Milton Nascimento lanzó el CD Novas bossas, su primer trabajo con Nascimento Music en conmemoración de los 50 años de vida de la bossa nova.



Después, participó en el disco del guitarrista, vocalista y compositor norteamericano de Jazz John Pizzaelli (1960), titulado Sinatra & Jobim @ 50, que celebró el medio siglo de Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim, un álbum lanzado en 1967 y, desde entonces, Daniel no ha parado.



Para él la música es como el oxígeno y lo podemos comprender al recordar que nació en una cuna rodeada por múltiples talentos musicales, pues Sinatra no fue el único que grabó con su famoso abuelo, también lo hicieron otros gigantes como Miles Davis, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Santana, Al Jarreau, Nat King Cole, Paul Winter, Quincy Jones, Sting y Ella Fitzgerald, quien grabó Ella abraca a Tom (Ella abraza a Tom), un álbum doble con canciones suyas.



Pero hoy Daniel siente que es muy difícil señalar a alguien como el mejor compositor. “Extraño los viejos tiempos. Amo a Debussy, Chopin, Tom Jobim, John Lennon y Michael Jackson, compositores que siguen vivos, para siempre”, dijo.

Así fue su concierto en Bogotá



Dos pisos de lleno total, tarareos colectivos, rabiosos aplausos, lágrimas y mucho sentimiento, resumieron el triunfo de Daniel Jobim en su concierto de dos horas en el Gimnasio Moderno en Bogotá. El “otra, otra, otra”, repetido tres veces, lo empujaron de nuevo al escenario y se prolongó el concierto.



El repertorio incluyó grandes éxitos de Tom Jobim como Chega de saudades; Aguas de Marzo (Aguas de Marco); Samba del avión (Samba do Avião); Passarim y, por supuesto, la icónica Chica de Ipanema, que Daniel interpretó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Río en 2016.



(Además: Siga en vivo el segundo día de las presentaciones del Festival Cordillera).



También interpretó canciones menos conocidas como Bonita Demais (Demasiado bonita), una composición de Tom Jobim y Vinícius de Moraes, cuya grabación inédita fue realizada por Daniel para la banda sonora de la novela Beautiful (2005).



Fue un concierto de piano y voz. “¡Hermoso! Daniel canta igualito a Tom Jobim”, dijo Amelia Puerto, una estudiante de arquitectura que sueña con beber una caipirinha en el Bar Veloso (hoy, Garota de Ipanema) de la Rua Montenegro en Río de Janeiro, donde fue escrita La garota y otras canciones de la bossa nova.



“No estaba en el repertorio, pero Daniel incluyó también Desafinado, que compuso su abuelo y que fue una de las canciones claves que dio a conocer la música de Brasil en todo el mundo” agregó Amelia.



“Si usted dice que desafino amor/sepa que eso me provoca mucho dolor/solo privilegiados tienen oído como el suyo/ yo tengo apenas el que Dios me dio”, cantó Amelia en portugués, con los ojos cerrados y mucha entonación.



Daniel Jobim también interpretó Felicidade; Tristeza não tem fim Felicidade sim" (La tristeza no tiene fin, la felicidad sí), que tampoco estaba en el repertorio y que es otra de las composiciones claves de la bossa nova, de autoría de su abuelo Tom y de Vinicius de Moraes.



Daniel Jobim hizo viajar a la audiencia sobre la suave, delicada y profunda estela del sentimiento que Tom, Vinicius y Joao Gilberto le imprimieron a la bossa nova, cuando la crearon en Río de Janeiro hace 65 años.

El origen de la bossa nova

La palabra “bossa”, que viene del francés “bosse”, que significa “bulto” o “protuberancia”, ganó después otros significados como “estilo” y “tendencia” y expertos dicen que en el caso de la bossa nova hizo referencia a un “estilo nuevo” o a “tendencia nueva”.



En 1956 Tom y Vinicius compusieron la banda sonora de la obra de teatro Orfeu de la Concepción, basada en la tragedia griega Orfeo y Si todos fueran iguales a ti (Se todos fossem iguais a você), en la que aparecen los primeros elementos rítmicos, armónicos y melódicos de la bossa nova.



(Lea acá: Sebastián Yatra recibió 4 nominaciones a los Latín Grammy).



Según dicen los expertos, después el nuevo género se regó como pólvora por Río de Janeiro y por el mundo entero.



En 1958 Joao Gilberto participó en el álbum Canção do amor demais (Canción del gran amor, dedicado exclusivamente a las canciones compuestas por Tom y Vinicus y, aunque no tuvo un éxito inmediato, es considerado como uno de los inicios de la bossa nova, según el escritor Ruy Castro en su libro Chega de saudad" (Basta de tristeza), publicado en 1990.



Por todo lo anterior, podría afirmarse, como escribió el periodista Daniel Bajarlia, especializado en música, que “hay artistas, como Tom Jobim, que, desde los ‘márgenes’ del mundo, no solo convirtieron su arte en un éxito mundial, sino en un patrimonio de la humanidad”.



Parafraseando a Tom Jobim, musicalmente tampoco “Brasil es para principiantes” y Daniel, su talentoso nieto, tan enamorado de la música, demostró con su primer concierto en Colombia que ya fue coronado caballero, como escribió Vinicius de Moraes en Para vivir un gran amor.

Más noticias A fondo

Charla con el hombre al frente del mejor bar del mundo

Aunque los coleccionistas los reclaman, en Colombia ya no se fabrican CD

Murió Darío Marín, uno de los pionero en las librerías de segunda bogotanas

GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO