El objetivismo francés del 'nouveau roman', cuyo paradigma fue La celosía, breve novela de Alan Robbe Grillet, publicada en 1957, representó en su momento una apuesta rupturista que llegó a chocar a cierta crítica literaria. Se acusaba al propio Alain Robbe Grillet, teórico de esta propuesta estética, y a seguidoras como Margerite Duras, de asumir el objetivismo de la cámara fotográfica pretendiendo con ello deshumanizar al individuo, sacarlo de la historia para ofrecer una imagen neutra, fría, en novelas desprovistas de fábula.

Hubo quien entendió que se liquidada con ello este género narrativo y la tradición literaria que lo había llevado a los más elevados momentos emocionales y de tensión; hitos en los que el narrador escudriñaba la conciencia individual para dar cuenta de la grandeza y la bajeza de la condición humana. Pongamos como ejemplo a los rusos como Tolstoi, a los franceses como Balzac y Zola, por no referirnos a Proust, que dio cuenta del ascenso y el esplendor de una clase social arribista y de unos personajes tan etéreos como frívolos, para al final despojarlos de sus máscaras y presentarlos en su patética condición.



'Tragos largos', de Daniel Correa Ulloa (1980), compositor, productor y letrista colombiano con más de diez discos, nos ofrece en esta su primera novela instantáneas del mundo de la noche, en una ciudad como Bogotá, pero que bien podría ser otra. Llaman la atención la forma de presentar los personajes, la economía de recursos a la hora de instalarnos en los escenarios que los determinan y explican. Asimismo, destacan los actos repetitivos de los personajes, su cotidianidad delirante, y el ritmo de vida que parece llevarlos en un bucle hacia el precipicio.



Pero la novela es mucho más que esto, ya que se trata de una composición tensa y contenida. Su autor dirige la trama como el director de orquesta que marca el tono, los tiempos, las luces, las sombras, el enfoque y la perspectiva de cada escena, que trae a mi memoria los procedimientos del 'nouveau roman', tan ligados al lenguaje cinematográfico, que tantas posibilidades narrativas ofrece.



Música, cine, fotografía, vida y ficción se fusionan en 'Tragos largos' para ofrecernos la síntesis de un momento, de una generación que quizás desesperada pretende vivir al límite, ante el hastío de una vida monótona demasiado previsible. Paradójicamente, en su intento de romper con las ataduras que frenan sus impulsos vitales, estos individuos parecen quedar atrapados en una asfixiante repetición (como en la de la rutina que eluden), para lo que requiere constantes dosis de estímulos.

No es gratuito en absoluto que la novela se abra con un, para mí, entrañable poema de Jacques Prevert, Desayuno, de su poemario Paroles, de 1946, una propuesta estética redonda, diría yo, en su minimalismo e infinita profundidad. Ampliamente conocido entre compositores y cantantes, poemas suyos fueron interpretados por Yves Montand, Edith Piaf o Joan Baez. Pues bien, parece que en este poema Correa Ulloa encuentra el tono para lanzarse con una composición donde la ficción y realidad van paralelas, hasta llegar a fundirse.



Lo importante en esta narración, que me ha atrapado de principio a fin, ha sido la audacia de una trama que se vive en el estudio de televisión, en las escenas de interiores, en diálogos y descripciones y la valoraciones de las mismas escenas del culebrón, que graban dos de los personajes, y que continúan fuera del estudio en la ilusoria noche de bares y discotecas, entre la música y los tragos, que finaliza en la desolación de los espacios interiores en los que se refugian.



Omar, recién llegado de la Costa, emprende en Bogotá un nuevo proyecto de vida como actor, pero a la vez, se ve atrapado en ese impulso que parece llevarlo hacia el encuentro con los otros, entre el alcohol, la música y la marihuana. Paralelo a la grabación, Omar entabla amistad con la actriz, Francisca, al tiempo que inicia una relación amorosa con Ximena, a la que el narrador se refiere siempre como X (igual que en La celosía, donde los personajes no tienen nombre y se los designa con una letra). Los tres personajes mencionados comparten el estilo de vida que consiste en su singular manejo del tiempo: extender las noches hasta el amanecer y capotear al día siguiente la resaca.



Entre las referencias musicales y los guiños al cine emerge la ciudad donde Omar, Francisca y X se desplazan en un ir y venir compulsivo. Estos, como he dicho, se dan cita en los bares o en sus apartamentos y prolongan la jornada en alguna de las casas de los amigos, ya que no parecen tener apego a un espacio propio. Su itinerario se repite en un ritual exasperante, para regresar cada uno a la soledad y el abandono de unos lugares que ellos mismos convierten en no-lugares.



Como lectora podría aventurarme a interpretar que para vivir los personajes dejan de vivir y para cumplir con sus compromisos necesitan estimulantes, pero también podría conjeturar que estos estímulos son necesarios para mantenerlos a distancia de “la realidad”, entre las luces y sombras que encienden la imaginación, en un espacio ajeno a aquel donde transcurren sus vidas íntimas, pero donde sería posible dar ese salto hacia lo fantástico, aunque la fantasía tan solo sea el espejismo de una riqueza efímera que podría sacarlos de la incertidumbre que los consume. Dejo la inquietud a los futuros lectores de esta fantástica novela, que recomiendo vivamente, para que lleguen a sus propias conclusiones.



CONSUELO TRIVIÑO ANZOLA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO