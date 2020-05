Debate sin fin

Discusión insulsa, sacada de la nada, luego de un comentario de Paul McCartney que desató confrontaciones en las redes sociales, alimentadas luego por la respuesta de Mick Jagger. El tema: ¿son los Beatles mejores que los Rolling Stones, o viceversa?



El origen estuvo en una entrevista telefónica del famoso discjockey estadounidese Howard Stern, en su emisora digital SiriusXM, quien preguntó a McCartney por el famoso debate que lleva medio siglo. El picante en verdad lo puso Stern con su forma de preguntar.

“Sin pedirte que seas presumido sobre el tema –dijo Stern–, ¿estoy en lo cierto si digo que los Beatles son mejores que los Rolling Stones?”.



Vaya cuestionamiento para el ego celestial de McCartney, quien hizo una serie de afirmaciones sobre las bondades de los Rolling Stones, su amor por ellos, las tantas veces que va a verlos cuando puede, y tras lo cual finalizó afirmando que hay grandes diferencias entre las dos bandas.



Incluso, erróneamente, dijo que los Stones estaban únicamente arraigados en el blues, mientras que los Beatles tuvieron un poco más de influencias.



Luego fue contundente: “Pero estoy contigo, los Beatles fueron mejores”.

Jagger se lo tomó con mucho humor. En una entrevista luego para Apple Music, dijo que el asunto era muy divertido y que McCartney era adorable, pero que para él no existía competencia.



Y simplificó el asunto diciendo que había una gran diferencia, si bien los Stones venían haciendo conciertos a lo largo de estas cinco décadas, mientras que lo máximo que en ese sentido habían hecho en su historia los Beatles fue el famoso concierto en el Shea Stadium.



El debate casi que no tiene sentido, y el solo hecho que se hayan separado hace 40 años por esta época marca un abismo insalvable.



Además, porque los Beatles fue un grupo de estudio, con el gigantesco aporte que significó George Martin como productor para lograr lo que lograron.



Los Rolling Stones es otra película. Tienen una vastísima discografía, y su permanencia cuasi infinita en los escenarios aún los tiene como el grupo de rock más longevo de todos los tiempos (nunca habrá otro).



El asunto, entonces, no justifica pontífices ni amerita discusión.



Columna Conexión sonora, de Daniel Casas, periodista musical. Twitter: @danielcasasc