Conexión sonora / Casos de inducción

El Salón de la Fama del Rock and Roll, fundado en 1986, y que esta semana dio a conocer sus nominados a ser inducidos en el mismo en 2020, es una de las instancias más extrañas dentro de la industria de la música.

Motivo constante de críticas, especialmente por su método de selección de nominados realizada por un mismo y pequeño grupo de personas, ha incluido a la fecha a casi todos los grandes, influyentes y memorables de la historia del rock.

Tras una votación que hace un grupo de 600 expertos, los inducidos son aquellos que reciben más del 50 % de votos de los mismos.



Aunque los nominados son artistas que publicaron su primer disco hace más de 25 años, la realidad es que aún hay casos inentendibles.



Ejemplo: si en 2013 fue inducida Donna Summer, la reina de la música disco, seguro por consideración a su muerte acaecida el año previo, no se entiende que el grupo Chic, en un nivel superior a la Summer en su época, haya sido nominado 11 veces desde 2003 y aún vea lejos su posible inducción.

Y qué decir del grupo alemán Kraftwerk, verdadero y auténtico gestor de la electrónica y su fuerte influencia en el pop y el rock, que desde ese mismo 2003 ha sido nominado seis veces. Este año tendrá una nueva oportunidad.



Los nominados para el 2020 son: Kraftwerk por sexta vez, MC5 por quinta, Rufus featuring Chaka Khan por cuarta, Depeche Mode y Nine Inch Nails, ambos por tercera, Todd Rundgren y Judas Priest, ambos por segunda.



Junto a ellos una selecta lista que incluye a Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Motörhead, The Notorious B.I.G., Soundgarden, T. Rex y Thin Lizzy. ¿Cambiarán de idea los que antes no votaron por los primeros de esta lista? He ahí la cuestión.

DANIEL CASAS

Periodista musical@danielcasas