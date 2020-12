Aumenta consumo cultural en plataformas digitales

Arreglarse para ir a un espectáculo, salir de la casa, comer y tomar algo, eran, entre otras, actividades que involucraban la cultura antes de la pandemia.

Por cuenta del confinamiento, que empezó en marzo pasado, ver conciertos y obras de teatro, apreciar exposiciones y demás actividades culturales pasaron a ser actividades de la casa, a través del computador, el celular o la tableta. Los teatros cerraron sus puertas pero los grupos subieron a internet sus obras y tras el levantamiento paulatino de medidas, grabaron en salas sin público.



Y esto se refleja en uno de los datos más relevantes de la Encuesta de Consumo Cultural, revelada ayer por el Dane, que muestra un crecimiento del 9,1 por ciento en el consumo de internet en los últimos cuatro años, pasando del 66,9 por ciento en el 2016 al 76 por ciento en el 2020.



La encuesta se realizó a personas mayores de 12 años en 8.964 hogares en zonas urbanas de seis regiones del país: Caribe, Oriental, Central, Pacífica, Bogotá y Amazonia y Orinoquia. Y midió el periodo de septiembre del 2019 a septiembre del 2020.



Uno de los grandes cambios observados por el Dane fue el uso con fines culturales que se le da a internet.



De acuerdo con la entidad, mientras en 2016, el 17,5 por ciento de los usuarios de internet mayores de 12 años lo usaban para ver televisión o escuchar radio, ahora son el 29 por ciento de las personas las que lo usan con esos mismos fines. También, mientras en el 2016 el 57,8 por ciento reportaban que buscaban, descargaban o veían películas en línea, hoy lo hacen el 70 por ciento.



Los resultados del sondeo muestran, además, que si bien la asistencia a actividades como conciertos en espacios abiertos arroja una cifra del 30 por ciento de los encuestados -por los eventos que hubo en los meses que no fueron cubiertos por la pandemia (septiembre del 2019 a febrero del 2020)- y al que asistieron personas mayores de 12 años; en el tiempo reciente, buscar, descargar o escuchar música llegó a un 70,3 por ciento.



Contrario al aumento que tuvo el consumo de música y películas, otros datos muestran que buscar, descargar y leer revistas y periódicos en internet se mantuvo cercano al valor del 2016. Así, mientras hace cuatro años, el 24,2 por ciento de los encuestados dijo usar internet con ese fin, este año lo manifestó el 24,5 por ciento de las personas.



El 24,2 por ciento de los usuarios de internet dijo que descarga libros de la web y el 21,7 por ciento, videojuegos.



En cuanto al consumo de medios audiovisuales, la televisión arroja un consumo del 89,3 por ciento (bajó con respecto al 2016, que fue del 92 por ciento), seguida por los videos, 68,9 por ciento; radio, 52 por ciento; música grabada, 46,9 por ciento, y videojuegos, con 19,8 por ciento.



La encuesta describe, además, la asistencia a espectáculos a través de internet, y aunque los números son muy pequeños, podrían tener una tendencia al alza para el futuro del consumo: ver conciertos y recitales alcanzó un 6,2 por ciento; ferias de libro o publicaciones, 3,3, y teatro, ópera y danza, 2,5. Para Oviedo, la no realización del Festival Iberoamericano de Teatro pudo afectar este último apartado. Pero se hicieron los festivales de Manizales y de Mujeres en escena, entre otros, por esta vía, con buenos resultados.



Un 77,6 por ciento de los encuestados que manifestaron haber realizado lecturas de otros contenidos en el último mes, señalaron que lo hicieron en redes sociales, como Twitter y Facebook. Le siguen los correos electrónicos, blogs, fotos y páginas web y materiales de estudio o trabajo con 59, 45,6 y 37,9 por ciento, respectivamente.



El cine fue una de las actividades más golpeadas. En “personas de 12 años y más, según razones de no asistencia en los últimos 12 meses”, el 18,3 por ciento dijo que se debió a la emergencia, mientras la falta de dinero tuvo un 27,8 por ciento, ver las películas por televisión, 19 por ciento, y en otra plataforma, 9,9 por ciento.



Y mientras en el 2016 la asistencia de mayores de 12 años fue del 40,2 por ciento, este año llegó al 33 por ciento. El bajonazo se da tras un 2019 en el que la asistencia a salas fue de 73,1 millones de personas.



Otro aspecto relevante del estudio fue el desinterés por las actividades culturales, seguido de la falta de dinero, con 47,7 por ciento y 23,3 por ciento, respectivamente.



Sobre lectura, el sondeo mostró que las personas de 5 años y más que leyeron libros en los últimos 12 meses consumieron 3,8 libros, frente a los 4,1 libros en igual periodo que arrojó la encuesta en el 2016.



Cuando se les preguntó por qué razones leían, respondieron que por gusto (78,9 por ciento), por exigencia de estudio (33,1 por ciento), por desarrollo personal (33 por ciento), por cultura general (29,8 por cineto), por requerimiento de trabajo (13,5 por ciento) o para compartir con los niños (8,7 por ciento).



Pero aunque el formato digital ha dado pasos importantes, en temas como la lectura los usuarios siguen prefiriendo los libros físicos (87,9 por ciento), mientras leer por internet suma un 37,6 por ciento. En rangos de edad, como el de 12 a 25 años, alcanza un 46 por ciento.

‘Teletrabajo afectó el tiempo libre en casa’: Juan Daniel Oviedo, director del Dane

¿Qué lectura hace del consumo cultural de los colombianos de productos de internet?



Si bien se observa un mayor porcentaje de población urbana de más de 12 años que usa internet entre 2016 y 2020, lo que más sorprende es la intensificación de algunos perfiles de uso.



Entre ellos, que mientras en 2016 el 57,8 por ciento de la población urbana de más de 12 años que usaba internet lo empleaba como medio de búsqueda, descarga o visualización de películas o videos en línea, en 2020 corresponde con el 70 por ciento.



Así mismo, la encuesta nos muestra que el 68,9 por ciento de la población urbana de más de 12 años consume videos, mientras que en 2016 lo hacían tan solo el 61,4 por ciento de las personas.



Esto puede deberse a que la realización de una mayor parte de las actividades diarias frente a un computador lleve a que las personas usen internet para este tipo de cosas.



Incluso, podría pensarse en simultaneidad en el uso, que mientras se trabaja se descargan y escucha música, videos o películas.



¿Por qué cree que cayó la lectura de libros en un año de pandemia en el que la gente tuvo más tiempo para leer por el encierro?



Esto puede deberse a que el trabajo en casa ha demandado mayor tiempo de dedicación para las personas, de forma que es más borrosa la línea entre los espacios de trabajo y los libres. En cualquier caso, la lectura de libros no cayó, solo parece observarse una tendencia a la baja en el promedio de libros leídos por persona, lo cual se asocia más con lo anterior.



También vale la pena mencionar que, debido a la pandemia y al confinamiento, varias librerías y bibliotecas se cerraron y la venta de libros cayó, tal y como se observa en los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio y de Servicios, mientras este apartado se acomodó al nuevo escenario, virtual.

¿Se sabe qué plataformas están consumiendo más los colombianos?



No, el encuestador pregunta si por ejemplo vio videos por medio de plataformas y se les da ejemplos de las generales, pero específicamente no se indaga por ellas.



En el apartado de conciertos, el 46,5 % de personas no va porque no le gusta, un porcentaje muy alto frente a razones como el covid-19 o la falta de plata. ¿No es eso extraño en un país tan musical?



Esto puede tener una lectura asociada a la pandemia también, pensando en que la oferta de conciertos virtuales no es atractiva para todos.



En 2016, la razón de no asistencia por desinterés era argumentada por el 49 % de las personas, y era la de mayor prevalencia entre las de 12 años y más, al igual que en la versión 2020 de la Encuesta de Consumo Cultural.

