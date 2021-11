Damon Albarn: entrevista con el líder de Gorillaz y Blur por álbum nuevo

Sentado frente a su piano, en la sala de su casa en Reikiavik (Islandia), Damon Albarn mira por la ventana y contempla asombrado cómo las gotas de lluvia se van transformando en nieve. Ante sus ojos, el océano gris y una playa de arena negra, que pronto estará congelada, crean la dramática escena inicial de su nuevo álbum solista: The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

Albarn llegó a Islandia por primera vez a finales de los años 70, intentando escapar de la fama que había alcanzado con Blur. Se refugió allí, entre glaciares y volcanes, y aunque no encontró nunca el anonimato que buscaba, sí descubrió su mayor fuente de inspiración en la ‘tierra de hielo y fuego’.



Ahora, este paraje remoto es su santuario. Un lugar al que acude cada vez que necesita paz y al que hoy rinde tributo con este álbum de 11 canciones en el que aborda temas como la fragilidad, la pérdida y la capacidad de renacer.



The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows es el segundo trabajo discográfico en solitario del músico inglés. Su aura meditativa y reflexiva invita a la serenidad en medio del caos, capturando con sonidos orquestales la nostálgica atmósfera del paisaje escandinavo.



Desde un cuarto de hotel en París, donde se encuentra promocionando sus próximos shows, Albarn conversó con EL TIEMPO sobre los detalles que inspiraron esta nueva creación, que se lanzó el 12 de noviembre en todas las plataformas musicales.

¿Cómo ha llevado la pandemia? ¿Le dio muy duro el aislamiento?

La verdad, fui extremadamente afortunado. Llevé todas mis cosas a una casa de campo que tengo en Inglaterra, frente al mar, y pude compartir tiempo con mi familia. Al menos eso fue bueno, porque en ocasiones me sentí aterrado, frustrado y preocupado por la situación que estaban viviendo muchas personas, pero traté de mantenerme positivo y procuré ayudar a los que estaban alrededor mío y que también lo hicieran.

¿Y ese tiempo de distanciamiento tuvo alguna influencia en su nuevo álbum?

Sí, la idea inicial del álbum era reunir a una gran orquesta de 15 músicos en Islandia para intentar capturar con sonidos el clima, las tormentas, la velocidad del viento, la majestuosidad de las montañas y la belleza del sol brillando sobre la nieve. Así comenzó todo, pero luego llegó la pandemia y eso me llevó a reflexionar en algunas canciones sobre los tiempos que estamos viviendo. Si bien ha sido una época oscura para todo el mundo, creo que también hay esperanza y en algún punto todo volverá a estar bien.

¿De dónde viene su fascinación por Islandia?

Cuando era niño tenía un sueño recurrente en el que volaba sobre grandes playas de arena negra. Tiempo después, en un cuarto de hotel durante una gira, vi un programa de National Geographic en el que hablaban de Islandia y me di cuenta de que ese era el lugar con el que había estado soñando toda mi vida. Ahí empezó esta conexión. Además, mi familia tiene orígenes vikingos lejanos, entonces es algo muy profundo que está dentro de mi psiquis. Ya llevo más de 25 años yendo y viniendo a Islandia, y siempre encuentro en su paisaje algo que me deslumbra. Es que yo soy un amante de la naturaleza. De hecho, construí una casa allí y este año obtuve la ciudadanía islandesa.



El título del álbum parece tener una fuerte carga poética...

Por supuesto que la tiene. Está inspirado en Love and Memory, un poema de John Clare. El trabajo de este poeta inglés me resulta fascinante porque fue uno de los primeros poetas de la clase obrera que logró publicar sus obras en una época en la que era casi imposible que te publicaran si venías de una familia pobre. Lo que más me gusta es la manera en la que explora la relación del ser humano con la naturaleza. Él tuvo varios problemas de salud mental y pasó varios años aislado del mundo. En general, sus obras giran alrededor de la naturaleza y las enfermedades de salud mental, dos temas muy importantes en estos tiempos en los que vivimos.

Cuando uno escucha este álbum de inicio a fin tiene la sensación de que se construyó como si fuera un viaje, como si las canciones estuvieran conectadas entre sí. ¿Esto fue algo intencional?

No fue intencional, pero también creo que, en muchos sentidos, es un verdadero viaje. Comenzó en Islandia, continuó en Inglaterra y pasó por Montevideo. De hecho, una de las canciones del álbum, The Tower Of Montevideo, refleja una parte importante de ese viaje. Me imaginé en un crucero fantasma, en el que solo estábamos los músicos y yo, recorriendo el delta del río de la Plata mientras contemplábamos un paisaje lúgubre frente al Palacio Salvo.

¿Desde qué punto de vista aborda este trabajo el concepto de fragilidad?

Está presente en muchas partes del álbum. Puedes sentirte frágil cuando estás en Islandia y te das cuenta de tu lugar ante la magnitud de la naturaleza. Así fue como empecé, mirando por la ventana de mi casa y pensando en que en los últimos 20 años los glaciares han ido desapareciendo en la distancia, lo que significa un verdadero cambio en el paisaje. Entonces la fragilidad no está relacionada únicamente con los seres humanos, sino también con el mundo que nos rodea.

Ahora que menciona lo de los glaciares, quisiera preguntarle sobre el cambio climático. Es un tema recurrente en algunas de sus obras, como por ejemplo en Plastic Beach. ¿También está presente en su nuevo álbum?

Sí, está presente en varios momentos, pero especialmente en Royal Morning Blue, una canción que literalmente ocurrió en tiempo real. Estaba en Islandia tocando el piano, tratando de darle forma a una melodía, y afuera estaba lloviendo en ese momento. De repente, la temperatura bajó y empezó a llover horizontalmente, como en cámara lenta, hasta que la lluvia se convirtió en nieve. Me pareció hermoso y mágico ver cómo algo tan simple podía tener tanto significado. Porque aunque parezca un fenómeno muy bello, esto es un resultado del cambio climático y uno de los grandes problemas que ha traído consigo esta situación. Con nuestras acciones estamos impidiendo que el sistema natural del mundo funcione adecuadamente.

La mayoría de las canciones en este trabajo discográfico invitan a la calma y a la meditación, pero hay una en particular que rompe esa regla: Combustion. ¿Cómo surgió esta canción?

Una de las cosas más asombrosas de Islandia es que es la masa continental más joven de nuestro planeta. Y todavía se está formando. Debajo de su superficie, todo el tiempo se está produciendo una gran actividad química. Es como una bomba bajo el agua que puede explotar en cualquier momento. De hecho, en el sótano de mi casa, como es usual en las casas de Islandia, tengo una máquina que recoge el agua proveniente de la tierra. Solo tengo que encenderla y ya tengo agua caliente en toda la casa. Es asombroso. Y en gran parte, esa combustión que se genera bajo la superficie terrestre fue lo que inspiró la canción. Además, en febrero de 1972, cuando tenía seis años, mi mamá me regaló unos libros para colorear. Todos los días dibujaba cohetes despegando, estrellándose, planetas explotando... era una locura lo que pasaba por mi mente en ese momento. Y toda esa energía frenética también está presente a lo largo de toda la melodía.



El álbum concluye con Particles, una canción que parece enviar un mensaje de esperanza a la humanidad. ¿Era ese su objetivo?

En parte sí, es como un respiro. Pero el trasfondo de esta canción es mucho más complejo e incluso metafísico. Resulta que en un avión conocí a una mujer rabina que nació en Winnipeg y que viajaba hacia Vancouver. Su rol en la comunidad era ser narradora. Tuvimos una conversación muy profunda sobre el universo y las partículas. No puedo recordar su nombre, traté de buscarla en internet, pero no pude encontrarla porque no hay muchas mujeres rabinas en Canadá, así que a veces me pregunto si esa conversación fue un sueño o si realmente sucedió (risas).Y tuvimos esta maravillosa conversación en la que concluimos que a veces las cosas pueden parecer muy negativas, pero al final todo cambia y se transforma en algo positivo. Porque las partículas se mueven todo el tiempo y crean cambio, se transforman en cosas tan maravillosas como las auroras boreales. Y ese cambio constante es lo que da forma al universo.

No puedo dejar pasar esta entrevista sin preguntarle por los planes de futuro de Gorillaz, una de sus bandas. ¿Están trabajando en algo nuevo?

Estamos trabajando en una segunda temporada de Song Machine. Algo que me parece muy divertido de hacer discos con Gorillaz es dividirlos en episodios. Por ahora solo puedo decir que el primer episodio ya está terminado y será una colaboración con Bad Bunny.

¿Y cómo fue la experiencia de grabar con Bad Bunny?

Fue increíble. Tiene una voz extraordinaria y estoy seguro de que eso le va a asegurar una carrera muy larga. Grabamos durante una tormenta en Jamaica y decidimos dejar las puertas del estudio abiertas para poder escuchar la lluvia y darle a la canción una atmósfera especial.



¿Eso quiere decir que el próximo álbum de Gorillaz también estará influenciado por el clima y la naturaleza?

Quizás. Me gusta pensar que hay cierta consistencia y un mensaje unificador en todo lo que hago.

El próximo año, Gorillaz regresa a Colombia. ¿Sabía que su concierto en el Festival Estéreo Picnic del 2018 es, hasta el día de hoy, el show más grande que ha tenido el festival en toda su historia?

Wow, no lo sabía. Gracias por decírmelo. Fue una noche increíble. El público en Suramérica tiene una energía muy genuina que no se siente igual en otras partes del mundo.

Y ahora que regresan a celebrar los 20 años de historia de la banda… ¿tienen algo especial preparado?

De eso puedes estar seguro. Pero por ahora solo puedo decirte que será un show inolvidable.



