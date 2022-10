Este año la autora cubana Daína Chaviano obtuvo el premio Los Mejores del Banco del Libro de Venezuela, uno de los galardones más antiguos que se concede a los libros destacados cada año en literatura juvenil y fantástica. Su libro 'País de dragones' reúne una serie de cuentos que tienen como protagonistas estas míticas criaturas lanzafuego que poblaron los cielos de la imaginación en un tiempo en que aún los seres humanos creían en la magia. Las ilustraciones del libro, creadas por el colombiano Henry González, se destacan por su capacidad para crear atmósferas y sumergirnos en este reino asombroso.

A pesar de que la fantasía ha sido relegada al cuarto de la infancia, representa un territorio necesario en el ser humano, para nutrir su imaginario y permitirle acercarse desde otra perspectiva a la realidad. De este libro –que la autora estuvo presentando en Bogotá–, y sobre la fantasía, tendremos la oportunidad de conversar con esta autora cubana, en el marco del Festival de Libros para Niños y Jóvenes que se celebra este mes en varias ciudades de Colombia.



'País de dragones' editado por Norma. Foto: archivo particular

¿Cómo se siente por el premio y porque su libro haya quedado entre los mejores editados en el mercado de habla hispana este año?



Fue un galardón que no esperaba. Acaba de publicarse por primera vez en Colombia, pero se trata de un libro que tiene más de treinta años. Lo escribí cuando aún vivía en Cuba. Allí obtuvo el premio nacional de literatura para niños y jóvenes ‘La Edad de Oro’, en 1989. Sin embargo, nunca llegó a los lectores de la isla porque los censores del régimen prohibieron su publicación cuando me fui a vivir a Estados Unidos. Ha sido una alegría inmensa saber que todavía esos cuentos no solo conservan su vigencia, sino que ahora han sido bien recibidos por especialistas y educadores expertos en ese género.



La fantasía cubre una vasta geografía. No sé si sea una pregunta recurrente que le hacen, pero para usted ¿qué es la fantasía?



La fantasía es una herramienta para observar el universo con una luz diferente. Todo texto fantástico contiene reglas y códigos propios que cada creador emplea a su manera, moldeándolos con un estilo personal. Ese lenguaje simbólico estimula diálogos entre épocas y generaciones a través del subconsciente colectivo. La fantasía también contiene elementos metafóricos que sirven para enmascarar opiniones, incidentes o referencias que, por alguna razón, es preferible abordar de modo indirecto. En Cuba, donde ciertas ideas no pueden expresarse abiertamente, la fantasía me permitió criticar dogmas y conceptos que, de no haber sido enmascarados, me habrían causado problemas o no hubieran podido salir a la luz. En ese sentido, debido a su papel encubridor, la fantasía puede convertirse en un disfraz ante la intransigencia y el fanatismo.

Uno de los rasgos que para muchos expertos definen un relato de fantasía tiene que ver con la presencia de seres extraordinarios. Quizás los dragones se encuentren entre los más emblemáticos en esta literatura. En la narrativa de J. R. R. Tolkien, de Ursula K. Leguin, de Michael Ende, y en sagas más recientes como Canción de hielo y fuego, de George R. R. Martin, existen dragones. ¿De dónde le viene esta afición particular por estos seres y cómo se presentan en su libro?



Creo que los niños –y casi todos los adultos– suelen sentirse atraídos por algún tipo particular de criaturas, ya sean reales o fantásticas. En mi caso, siempre me fascinaron personajes y animales mitológicos que representaban fuerzas telúricas o espirituales, como los dragones. Desde niña empecé a leer sobre ellos en los cuentos de hadas y las leyendas de los pueblos antiguos. Más tarde, mientras estudiaba cómo los mitos evolucionan para reflejar la cultura o la historia de los lugares donde se desarrollan, aprendí que los dragones asiáticos eran muy diferentes de los europeos; y que ambos, a su vez, eran distintos de los precolombinos. Esas diferencias abrieron la ruta para los cuentos del libro. Por ejemplo, en La ciudad silenciosa las características benévolas del dragón asiático –reverenciado como representante de la naturaleza– son la base de un relato con tintes ecológicos donde el daño contra el medioambiente se extiende hasta provocar la incomunicación humana. En El hombre con el rostro de plata, el eje de la historia es Quetzalcóatl o la Serpiente Emplumada. El texto narra, en clave de ciencia ficción, el peligro que acarrea la intervención de una civilización tecnológicamente superior en otra que posee sistemas de creencias diferentes. El libro también incluye culturas y relatos que no suelen relacionarse con los dragones, porque me pareció interesante incluirlos a modo de experimento. Son los casos, entre otros, de Un país llamado Otoño, vinculado a la mitología afrocubana, y El guardián de los molinos, un homenaje a Miguel de Cervantes.



Daína Chaviano, nacida en La Habana, ganó el Premio Azorín de Novela 1998 en España. Foto: Néstor Gómez/ EL TIEMPO

¿Cómo surge la idea de escribir País de dragones?



En ese momento acababa de terminar El abrevadero de los dinosaurios, una colección de cuentos satíricos donde me burlaba de tabúes y prejuicios; pero no podía desprenderme completamente del libro, y quise seguir escribiendo historias cuyos protagonistas fueran criaturas parecidas a los extintos dinosaurios, aunque sin repetir el tono humorístico anterior. Así es que di un giro hacia las leyendas medievales para hablar sobre asuntos que han ido perdiendo protagonismo social, aunque se trata de valores intrínsecos a nuestra especie: la sabiduría, la importancia de la belleza en el arte, el respeto a lo ajeno, etc. Los dragones surgieron de manera espontánea para protagonizar esos cuentos porque nunca había trabajado con ellos y me apetecía explorar su naturaleza mágica y simbólica.



Para muchos expertos, la fantasía es escapista y menos seria que otras representaciones del mundo. ¿Por qué cree que la fantasía es necesaria en la vida de todo ser humano?



Aunque parezca paradójico, la fantasía es parte fundamental del raciocinio y la inteligencia humana. Ninguna civilización puede funcionar –ni siquiera hoy– sin la capacidad para buscar soluciones imaginativas a problemas de toda índole que a veces ni siquiera existen. Prevenir acontecimientos inesperados y planear modos de evadir los peligros son parte de la evolución humana. Nuestra supervivencia como especie no se apoya solo en el instinto. Necesitamos de una gran dosis de imaginación para evitar la muerte o la extinción, ya sea del individuo, de un pueblo o de toda una cultura. Esas medidas preventivas permiten la acumulación de conocimientos, el perfeccionamiento de métodos, la transferencia de riquezas y el legado de tecnologías de una generación a otra, de una cultura a otra. Desarrollar la capacidad de fantasear, es decir, conjeturar, suponer o especular con el propósito de anticiparse a posibles peligros, catástrofes, agresiones, hambrunas o inclemencias climáticas, es vital para sobrevivir. Esa capacidad que surge de la fantasía marca una de las diferencias fundamentales entre el Homo sapiens y las especies no racionales.



Los adultos tendemos a subestimar e incluso despreciar todo lo que tenga que ver con magia, seres portentosos y mundos paralelos. Quizás por su relación con las hadas, la literatura fantástica ha sido asociada con los lectores infantiles. ¿Cree que en este reino todo ser humano puede recuperar o transitar su infancia?



En los talleres de creación que he impartido he sido testigo de que cualquier adulto, sin importar cuán difíciles hayan sido sus experiencias, puede recuperar ese niño interior que ha perdido por el camino. A veces se me han acercado padres que han comprado alguno de mis libros, destinados a jóvenes, para comentarme que ha habido conatos de batalla entre adultos y adolescentes de la familia para turnarse con su lectura. Eso demuestra que esos adultos mantienen vivo al pequeñuelo que un día fueron. Aclaro que, cuando escribo, no me dirijo a un lector en particular. Escribo lo que me gustaría encontrar en cualquier libro. Son las editoriales las que deciden clasificar las historias. De cualquier modo, creo que el espíritu de la infancia siempre puede regresar si nos proponemos recuperarlo.

Las ilustraciones del libro son del colombiano Henry González. Foto: archivo particular

Fantasía hecha dibujo

Para el ilustrador Henry González, el proceso de creación de personajes, en este como en cualquier otro proyecto, tiene que ver con varias situaciones. “Lo primero que yo hago es leer atentamente el texto, de alguna manera esa lectura va dándome coordenadas de un ambiente, un lugar, una época y unas características de los personajes. Comienza un trabajo mental desde mi imaginario. Una vez leído el texto, concibo mentalmente una atmósfera. Más tarde descifrando el contenido empiezo a rodearme de datos y paralelos históricos y empiezo a hacer hipótesis de determinadas situaciones y su origen. Es allí cuando toma realmente fuerza la construcción de la imagen y básicamente los personajes empiezan a tomar vida a partir no de su forma misma, sino de su origen”.



FANUEL HANáN DÍAZ* - PARA EL TIEMPO

* Escritor, editor e investigador experto en literatura infantil y juvenil