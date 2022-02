Hace exactamente un año (22 de febrero de 2021) los icónicos músicos franceses anunciaron su separación mediante un video llamado 'Epílogo', pero este martes firmaron su regreso con su reaparición en redes sociales tras la conmemoración del aniversario número 25 de su aclamado álbum debut ‘Homework’, que fue lanzado en 1997.



(Lea también: Canciones que sacaron Christian Nodal, Belinda y más artistas en sus tusas)



Daft Punk aprovechó el aniversario tanto de su separación como del álbum debut para ilusionar a sus fanáticos, pues todo comenzó con la retransmisión de un concierto en vivo de diciembre de 1997 en Los Ángeles mediante la plataforma Twitch, así como nuevas publicaciones en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter.

En la cuenta oficial del dúo formado en 1993 por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo publicó el logo de Homework, álbum estrenado en 1997 y la publicidad de su presentación en Los Ángeles del ‘Daftendirektour’, la primera gira de conciertos.



Dichas publicaciones fueron suficientes para que los aficionados comenzaran a especular sobre un posible regreso a los escenarios con una nueva gira de conciertos y se desencadenara la cascada de rumores. No obstante, hasta el momento los músicos no lo han confirmado.



(Siga leyendo: Britney Spears publicará sus memorias tras acuerdo por US $15 millones)

Asimismo, lanzaron una edición de lujo de este primer álbum (Homework), que incluye su primer éxito, 'Around the world, el cual los llevó a la fama internacional. Este dúo francés ha vendido más de 12 millones de álbumes y es reconocido porque siempre aparecen usando cascos y por temas como ‘Get Lucky’, ‘One more Time’ y ‘Something about us’.



(Además: La música digital se volverá a duplicar en cinco años, según Deezer)



En 2021, con su estilo particular, Daft Punk anunció su separación a través del vídeo ‘Epílogo’, en el cual aparecían los dos músicos-con sus tradicionales cascos de robots- caminando en un desierto y tras la muestra del deseo de renunciar, uno inicia el sistema de autodestrucción del otro.