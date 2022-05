Daddy Yankee y Don Omar son considerados los grandes del reguetón, entre otras cosas, porque clásicos como 'La Gasolina' y 'Dile' le abrieron paso al género en el mundo entero.

Sin embargo, desde sus inicios en la música se rumoró que los puertorriqueños vivían en constante competencia por imponerse como el mejor. Verdad o chisme, lo cierto es que los artistas supieron aprovechar las habladurías para capitalizar sus carreras.

En 2005, Daddy Yankee y Don Omar colaboraron para la canción 'Gata Gánster' y descubrieron que su público disfrutaba mucho más de su supuesta rivalidad que de su amistad y camaradería. De hecho, en alguna oportunidad, Don Omar afirmó que su mayor fuente de ingresos era su 'enemistad', reseñó 'Univisión'.



En 2006, Don Omar grabó 'Yo no me dejo', una tiradera para el 'Big Boss': "Si tú eres cangri en la tierra, yo soy el rey de la luna. Yo soy el mismo Don, el mismo flow de calle, el mismo son, la misma melodía. Soy la voz del reguetón", cantó.



Don Omar canceló varios conciertos que tenía junto a Daddy Yankee en 2015. Foto: Archivo. EFE - Mario Ruiz. EFE

Pero se cree que en ese momento sí habían fisuras en su relación porque, supuestamente, Yankee grabó una canción con Luny Tunes que, en un principio, era para Don Omar.



En 2008 compartieron tarima con Wisin y Yandel en el Coliseo de Puerto Rico, donde se abrazaron, dando a entender que su 'discordia' era netamente profesional.



En 2015 los titanes programaron una gira juntos, una especie de mano a mano, 'The Kingdom Tour'. Tenían agendadas 60 fechas alrededor del mundo y, aunque lograron presentarse en el Madison Square Garden, de Nueva York, Don Omar decidió abandonar el proyecto.



"Era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor, eventualmente todo iba marchando excelente, de repente en una de las giras Don Omar abandonó. Obviamente yo me molesté porque perdimos mucho dinero al él tomar esa decisión", confesó Daddy Yankee en una entrevista reciente con 'MoluscoTV'.



Desde entonces, el intérprete de 'La Gasolina' decidió no volver a trabajar con Don Omar, para no poner en riesgo su dinero y la credibilidad de sus seguidores.



"No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puedo correr el riesgo de perder tanto dinero. Desde el día uno dijimos: 'Vamos a tirarnos directo, de frente, con todo, pero siempre profesional' y al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto", recalcó.

Según el artista hizo todo para que el cantante de 'Salió el sol' continuara con las presentaciones y se sintiera cómodo, incluso, dejarse "destrozar" en el escenario.



Además, Daddy Yankee descartó que su reciente tema 'El abusador' fuera una dedicatoria a Don Omar, pues no siente ningún tipo de resentimiento y no necesita ese tipo de polémicas en medio de su retiro.



"Yo ya estoy retirado. No necesito esta promoción. Es una guerra que se quedó en el 2015 y hoy por hoy no tengo ningún resentimiento con él. Le deseo lo mejor en su carrera. Espero que retome su carrera y todo el mundo lo celebre", concluyó.

