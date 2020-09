Daddy Yankee pone a sus seguidores a jugar baloncesto

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, uno de los más reconocidos exponentes del sonido urbano latino, anunció que incluyó en su página web un juego de entretenimiento de baloncesto similar a los que existen en las salas de máquinas.

"Te reto a quemar la fiebre del basketball. ¿Cuántos canastos puedes encestar en 1 minuto?", expresó el autodenominado 'jefe' del reguetón en su cuenta de Twitter.



Al ingresar a la página oficial web de Daddy Yankee, www.daddyyankee.com, aparece la opción del juego. El usuario puede escoger para competir de dos maneras: tratar de anotar la mayor cantidad de canastos en un minuto o una sesión de práctica sin tiempo limitado.



En la primera, tendrá también la decisión de incluir su nombre y su total de canastos, los cuales se publicarán en la página web.



Daddy Yankee, por su parte, disfrutó este fin de semana de la nueva embarcación adquirida por su manejador, Raphy Pina, según publicó en varias fotos en sus redes sociales.



A su vez, continúa disfrutando del éxito de su carrera, pues hace tres semanas se convirtió en el primer artista urbano latino en firmar un "histórico" acuerdo con Universal Music Group, que describió como "uno de los más caros de la música latina" y con el que lanzará su primer disco en ocho años.



"He trabajado duro en construir una carrera que trasciende culturas, fronteras e idiomas, y he creado modelos de negocio que han ayudado a traer nuestra música al mundo", dijo el artista en un comunicado emitido por Cartel Records, su casa disquera.



Igualmente, el artista, con más de 25 años de carrera, disfruta del respaldo de algunos de sus éxitos más recientes, entre ellos, Don Don, una colaboración con sus compatriotas Anuel AA y Kendo Kaponi, y de No se da cuenta, incluido en el disco más reciente de Ozuna, ENOC.



El video de No se da cuenta ya tiene más de 17 millones de visitas en YouTube, mientras que su álbum Barrio Fino, lanzado en el año 2004, fue incluido entre los mejores 500 discos de la revista Rolling Stone. El disco del reguetonero boricua ocupó el puesto 473. En ese mismo listado también se incluyó el álbum de Bad Bunny, X 100pre, lanzado en el 2018. Dicho disco ocupó la posición 447.



EFE