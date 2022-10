Con Daddy Yankee, el reguetonero paisa Philip Ariaz acompañará por tercera vez a un artista gigantesco: ya lo hizo con Maluma en su apoteósico concierto y al lado de Marc Anthony en la Feria de las Flores.

Philip Ariaz es cantante y compositor, ha participado en la creación de grandes éxitos como “Que me baile”, de ChocQuibTown, e “Imposible Remix,” de Blessd y Maluma. También ha colaborado con Sebastián Yatra, Becky G, Llane y Nath.



“Cuando tenía 17 o 18 años me di cuenta de que no era tan fácil como creía, que necesitaba muchos contactos y me desilusioné un poco, entonces comencé a trabajar como compositor y a vender mis canciones. Me dio muy duro porque era como entregar un hijo. Ser compositor fue lo que me hizo como artista, ahí me conocieron los productores y compositores, me fui ganando un nombre y grandes productores comenzaron a invitarme a trabajar con ellos”, recordó Philip en una entrevista con El Colombiano de Medellín.

Felipe Arias García, el nombre de pila de Ariaz, abrirá los tres conciertos que tiene programado 'The Boss', como es conocido Daddy Yankee, en el estadio Atanasio Girardot en la capital antioqueña.



“Todavía ni me lo creo, Daddy Yankee es el ídolo de todos los que hacemos música urbana, de los que hacemos reguetón. Él es el referente, con el que nos criamos, con el que nos enamoramos de la cultura. Desde niño he sido muy fan", agregó en la misma entrevista.

Otras noticias