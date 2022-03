Se trata de la ‘La Última Vuelta World Tour’, que recorrerá parte de Estados Unidos, México, Chile, Argentina y Colombia, entre otros países. Los conciertos comenzarán desde el 10 de agosto en el condado de Oregón (EE. UU.).

El artista, de 45 años, reconoció que sus seguidores han sido "el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera" que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee: "Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", reflexionó.



"Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el 'underground', desde la raíz, desde el principio del reguetón", abundó. "Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee”, agregó



Frente a su concierto en Colombia, se presentará en Cali el próximo 7 de octubre, el 8 del mismo mes en Bogotá; el 14 de octubre en Barranquilla el 14 de octubre y el 15 del mismo mes finalizará en Medellín.



Las boletas para el concierto estarán disponibles desde el 25 de marzo en preventa y luego estará a la venta general el 30 de marzo. Aún no hay información acerca de los precios y los espacios donde se llevarán a cabo los recitales del cantante.

