Daddy Yankee demostró este sábado el respeto y el amor que le tiene a su público de Colombia. Los 15.000 asistentes al Coliseo Live vivieron una inyección de energía, sabor e historia musical latina con más de 35 canciones acompañadas de unas visuales impresionantes que le dieron la razón de por qué es el 'Big Boss' del reggaetón.

El último concierto de esta gira será en San Juan de Puerto Rico, el 8 de enero de 2023, y ese sería el retiro oficial de Daddy Yankee en la música. Foto: Santiago Pinzón Giraldo

'El Campeón' llegó 'Machucando' en un avión que aterrizó con 'Impacto' y 'X Ultima vez' en Bogotá. La 'Rumbatón' era 'Segurosky' y se fue hasta el 'Limbo' con las emociones de los asistentes que necesitaban 'Una llamada de emergencia' para tomar 'Con Calma' 'La despedida' de quien con orgullo dijo 'Somos de Calle' y 'Despacito' inyectó 'La Gasolina' a nivel mundial.

Desde las 9:55 de la noche, apareció en las pantallas de Coliseo Live una cuenta regresiva que indicaba que todo comenzaría a las 10. Al llegar a cero, las luminosas pantallas del lugar se oscurecieron y al ritmo en bucle de la canción 'Jefe' las visuales del escenario proyectaron un avión de color dorado aterrizando en el escenario.



Un Daddy Yankee virtual baja del avión, comienza a cantar la letra de la canción, despierta la alegría, los ensordecedores gritos de los 15.000 asistentes, y con una transición de luces, se descubren los protagonistas del show, en medio de ellos, el esperado artista.

El puertorriqueño arrancó con la canción ‘Remix’ de su último álbum. Más adelante les dejaré todo el repertorio que cantó. pic.twitter.com/4LdPPqoF0x — Santiago Giraldo (@sasgue300) October 9, 2022

“Gracias por venir a la última gira del ‘Big Boss’. Me encanta estar en Colombia; esta es como mi casa. Vamos a gozar”, mencionó el puertorriqueño que sorprendió al público bogotano con una amalgama de éxitos latinos entre clásicos y nuevos.

“Mucho me encanta cantar aquí en Colombia 🇨🇴, esta es como mi casa”, dice Daddy Yankee. pic.twitter.com/lVoWzJuRtN — Santiago Giraldo (@sasgue300) October 9, 2022

Yankee hizo una puesta en escena a la altura de las expectativas de los asistentes. Cada canción tuvo un concepto visual independiente el cual lograba llevar la experiencia musical más allá del oído.



Las visuales contaban con una gran calidad en cuanto a diseño así como también mantenían la coherencia de color en relación a los vestidos de los artistas y el momento del concierto que se vivía. Así mismo, las canciones en colaboración eran acompañadas por proyecciones de artistas como Ozuna, Wisin y Yandel, Zion y Lennox, Rauw Alejandro, Myke Towers y Lunay. A continuación un una de estas proyecciones.

Otro elemento interesante es que cuando se cantaban canciones donde participaban otros artistas, estos eran proyectados por medio de las visuales. pic.twitter.com/UeNenqsuG2 — Santiago Giraldo (@sasgue300) October 9, 2022

Igualmente, sus bailarines conquistaron al público con sus movimientos y su sensualidad en el escenario. Una de ellas es Lumarie Landrau, una bailarina profesional puertoriqueña de 37 años que lleva alrededor de 17 de estos bailando con artistas de la talla de Wisin y Yandel o Luis Fonsi. La rubia de cabello trenzado flechó a más de uno y recibió una ovación gigante cuando hizo bailar su cabello tan característico.

Este de apreciación al equipo de bailarines. 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/eWXWHZLYvz — Santiago Giraldo (@sasgue300) October 9, 2022

Mi gente linda de Colombia, yo me voy pero mis canciones quedan en sus corazones FACEBOOK

También se destacó Yai Ariza, un joven bailarín colombiano quien hace parte del equipo de ‘Legendaddy’ y que a través de su baile puso en alto la bandera de Colombia en el show de una de las leyendas de la música urbana latina.



Yankee brindó un espectáculo único en la capital. Hizo su recorrido musical y sincero ante un público que siempre lo apoyó y le demostró su cariño. Además, no se guardó ningún mensaje de cariño y hasta confesó que grabó su famosa canción ‘Llamado de emergencia’ pensando en el vallenato de nuestro país.



“Mi gente linda de Colombia, yo me voy pero mis canciones quedan en sus corazones”, fueron las palabras de despedida del puertoriqueño en Bogotá.



Esta fue la segunda presentación de Daddy Yankee en Colombia (de las siete que tiene programadas), el pasado viernes 7 de octubre se presentó en Cali en el estadio Pascual Guerrero, y además del reciente show, se presentará el domingo 9 y miércoles 12 en Bogotá para después ir a Medellín por otras tres fechas en el Ataasio Girardot. Desde el pasado viernes el reguetonero habría anunciado su llegada a Colombia.

Hola Colombia 🇨🇴 — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) October 7, 2022

¿Por qué es tan importante para el reggaetón?



El adiós a las tarimas de Daddy Yankee significa el fin de la etapa original del 'reggaetón', como lo bautizó él mismo en el cassette 34 de Dj Playero en 1991. Una de las primeras grabaciones de Ramón Luis Ayala, nombre de pila del puertoriqueño, quién mezcló los términos “reggae” y “maratón”.



Esto hace referencia a las fiestas que se hacían durante los noventa en Puerto Rico, donde toda la noche sonaba reggae en español. Es decir, era una "reggae maratón" de ritmos provenientes de Jamaica y Panamá.



Allí fue donde se acogieron canciones panameñas como ‘la chica de los ojos café’ de Renato o la versión en español de ‘Dem Bow’ de Nando Boom, que provenían de los éxitos jamaiquinos del ‘Dem Bow’ original de Shabba Ranks junto a los productores Steely & Clevie o el ‘Pounder’ de Dennis The Menace.



Sin embargo, los productores de la isla como Dj Playero, Dj Negro y Dj Nelson mezclaron estos ritmos con un mensaje más callejero en las letras. Ahí fue cuando nació el 'underground', como se le llamaba al género antes del término 'reggaetón', de la mano de artistas como Vico C, Big Boy y Daddy Yankee, quien creció en el caserío Villa Kennedy de San Juan en Puerto Rico.



Luego de un impacto de bala que le impidió convertirse en beisbolista profesional, como era su sueño,Ramón Ayala se inspiró en el rapero estadounidense Big Daddy Kane y en el equipo de béisbol para convertirse en Daddy Yankee, también aprovechando el significado de que un 'Yankee' en la isla es aquel que hace grandes hazañas.



Así fue cómo se dió esa primera etapa donde se conocieron canciones como 'Mi funeral' (1994), 'Qué bien te ves' (1995) o 'Todo hombre llorando por tí' (1998) que eran ritmos conocidos a los que hacía El General a finales de los noventa.



Luego de varios trabajos musicales se juntó con Nicky Jam para ser 'Los Cangris'. Ahí el sonido fue más agresivo, sofisticado y bailable. El reconocimiento empezó a ser internacional con temas como 'En La Cama', que se convirtió en un clásico del género.



Sin embargo, a comienzos del 2000 los Cangris se separaron por problemas personales y Yankee inició su carrera como solista. Primero, con su álbum 'El Cangri' de 2002 que dejó clásicos como ‘Latigazo’ y segundo, con su trabajo ‘Los Homerun-es’ de 2003 que incluía temas como ‘Gata Ganster’ con Don Omar o ‘Segurosqui’.



Sin embargo, el álbum que lo llevaría a estar entre los mayores nombres del género urbano es ‘Barrio Fino’ de 2004, que incluía el tema ‘Gasolina’ que le dio la vuelta al mundo sin la necesidad de tener redes sociales.



Luego siguió colaborando con artistas de la talla de Wisin y Yandel, Zion y Lennox, Arcangel, Nicky Jam y más recientemente Bad Bunny. Daddy Yankee se puede dar el lujo de haber grabado -e inspirado- a los mejores del reggaetón mundial.

Los teloneros

El Dj y productor Sog fue el primero en subirse a la tarima del Coliseo Live en Bogotá. Jordan de Ryan Castro, Chimbita de Feid y hasta el himno de Colombia como puente para explotarla con ‘Monastery’ uno de los éxitos que estuvieron presentes en el DJ Set del paisa.



"Qué chimba mi gente de Bogotá", mencionó cuando recordó su recorrido en las distintas localidades de la capital con el reggaetonero Ryan Castro cuando apenas estaban empezando en su carrera musical.

Para iniciar hay que destacar la presentación de los teloneros porque como se escucha en la calle: "¡Qué chimba @SOGProducer!" Tremenda actitud la de los paisas que se comieron el escenario y recordaron a Yankee como ese artista que los hizo soñar con la música desde chinga. pic.twitter.com/AkVtufPmIa — Kevin Ramírez (@kevins_ramirez) October 9, 2022

Además, no olvidó al 'Big Boss'. "Gracias a Yankee por enseñarnos a soñar a todos los jóvenes de Colombia", dijo.



Igualmente, hicieron un recorrido con todos los éxitos actuales del reggaetón paisa y algunos clásicos del reggaetón.



En cuanto a Llane, el del romantiqueo urbano. Con una camiseta blanca con la imagen del rapero Notorius Big Poppa, el exintegrante de Piso 21 se montó a la tarima con banda incluida.



"No puedo creer que le estoy abriendo a Legendaddy", mencionó antes de interpretar algunos de los temas más conocidos de su ex agrupación como 'Déjala que vuelva', 'Te amo' con el argentino Paulo Londra, 'Me llamas' y 'Puntos Suspensivos'.

A las 8 y media entró Llane (ex Piso 21) a abrir el concierto, cantó Déjala que Vuelva, Te amo, Puntos Suspensivos, entre otras, la presentación termino alrededor de las 9:10. pic.twitter.com/eLpLg4AEXx — Santiago Giraldo (@sasgue300) October 9, 2022

Su última gira



La Última Vuelta World Tour es el nombre de la última gira mundial que el puertorriqueño hará antes de ponerle fin a sus 33 años de carrera y hacer su retiro oficial de la música, que coincidirá con el último concierto de esta gira en San Juan de Puerto Rico, el 8 de enero de 2023.

El tour tendrá alrededor de 89 fechas (la primera de Bogotá será la número 46) y ha pasado por Estados Unidos, México, Canadá, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador; y después de Colombia, continuará por Perú, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Panamá; para finalmente cerrar en Puerto Rico. Esta será la octava gira que realiza el cantante en su carrera.



Este fue el repertorio de canciones que cantó Daddy Yankee en Bogotá:

Campeón

Remix.

Problema

Rompe.

Machucando.

Lo que pasó.

Rumbatón.

Ella me levantó.

Mayor que yo.

Mami no me dejes solo.

Tu príncipe.

Yo voy.

Sal y perrea.

Soltera.

Llamado de emergencia.

Shaky Shaky

Baila Baila.

China.

Pasatiempo.

Gansta Zone

Pose

Impacto

Latigazo

Somos de calle.

Enchuletiao

La Santa.

X Ultima vez.

Agua.

Playero – Q tire pa’ lante.

Despacito.

La despedida.

Que tengo que hacer.

Limbo.

Bombom.

Con calma.

Dura.

Gasolina.

SANTIAGO PINZÓN

KEVIN RAMÍREZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO