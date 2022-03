'La Última Vuelta World Tour’ es el nombre que Daddy Yankee ha escogido para la gira con la que recorrerá parte de Estados Unidos, México, Chile, Argentina Colombia, entre otros países.

A partir de este viernes 25 de marzo estarán disponibles las boletas de preventa en el sitio oficial del artista -www.daddyyankee.com- y, desde el 30 de marzo, se conseguirán las entradas para el resto del público.



El artista, de 45 años, reconoció que sus seguidores han sido "el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera" que se extiende por 32 años, según dijo el propio Daddy Yankee: "Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos", reflexionó.



Daddy Yankee llegará a Colombia el 7 de octubre para presentarse en Cali y el 8 en Bogotá. Después, hará una pausa y dará su show en Barranquilla, el 14 de octubre y cerrará su paso por el país con su presentación en Medellín, el 15 del mismo mes.

El reguetonero, autor de éxitos como 'Gasolina', 'Dura' o 'La santa', también presentará un nuevo álbum a final de marzo, que se titula 'Legendary'. Hace una década que el puertorriqueño no lanzaba un disco.

