Luego de tres décadas de trayectoria musical, el artista puertorriqueño Daddy Yankee anunció su retiro de la música, dejando un legado que marcó a toda una generación y un género llamado reguetón.

A lo largo de su carrera, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista urbano, no solo se destacó por impulsar una industria musical, que hoy mueve más de US$ 3.000 millones, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (Ifpi por su siglas en inglés), sino que también le abrió paso a nuevos artistas latinos y productores.



Según Willy Varela, periodista musical y presentador del programa de televisión Ruido Caribe, “Daddy Yankee es el mejor de todos los tiempos en el género”.



“Es el mejor y no porque él lo diga, sino que a través de los años el artista encontró casi que una fórmula perfecta de hacer éxitos. Todas las canciones que ha sacado como sencillos promocionales han pegado y un ejemplo ha sido la canción ‘Despacito’ con Luis Fonsi, no hubiese sido lo mismo sin su aporte, sin su talento y sin su flow reguetonero”, señaló Varela.

Asimismo, el presentador destacó que mantenerse fiel a su gente, raíces y a la lírica, lo ayudaron a estar “vigente” en la música.



“Es una figura respetada en la industria porque ha sido leal a su gente, recordemos que el reguetón es un género que viene de la calle, al menos de las calles de Puerto Rico, sin contar esa influencia jamaiquina y panameña. Un género de barrio que Daddy Yankee llevó a la escena musical”, agregó.



Pero más allá de sus grandes éxitos, en el que se destacan temas como ‘Descontrol’, ‘Rompe’, ‘Llamado de emergencia’, ‘Lo que pasó, pasó’, entre otras, al ‘King Daddy’ también lo acompañan grandes cifras. De acuerdo con información de Forbes y del portal Celebrity Net Worth, el artista de 45 años se retira con un patrimonio neto de más de US$ 40 millones. Además, cierra su carrera con siete álbumes de estudio (en el que se incluye su más reciente lanzamiento Legendaddy); 67 sencillos; dos álbumes en directo y más de 100 videos musicales.

Asimismo, Daddy Yankee, con 32 años de trayectoria, ha logrado vender alrededor de 30 millones de discos, convirtiéndose en uno de los artistas de música latina con más ventas. A este éxito también se le suman sus más de 110 premios, 310 nominaciones e importantes reconocimientos en los que se sobresale ser nombrado como uno de los hispanos más influyentes por la revista Time y la cadena televisiva CNN, tal como lo destaca el artista en su sencillo ‘Llegamos a la Disco’, del CD ‘Prestige’.



Por otro lado, el cantante urbano también se ha destacado como empresario, incursionando en el negocio de la moda de la mano de Reebok y con su marca de tequila llamada ‘El Cartel’.



Para algunos expertos de la industria, la historia del reguetón “se partió en dos” en el año 2004 con el sencillo la ‘Gasolina’, éxito que introdujo al género al mercado mundial y que lo convierte en un fenómeno.



Es de destacar que este éxito e está dentro del top 50 de las mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone de 2021.

Un hit en redes sociales

Si bien Daddy Yankee se ha convertido en un referente importante para las nuevas generaciones, tanto de artistas como de público, también ha destacado en las redes sociales.



En su cuenta oficial de Instagram, Daddy Yankee tiene 44,6 millones de seguidores, mientras que en YouTube supera los 35 millones de subscriptores.

Daddy Yankee tiene más de 110 premios. Foto: Archivo de Daddy Yankee

El disco de despedida

Para el nuevo álbum, el cantante puertorriqueño contó con la participación de grandes artistas de la industria como lo son Myke Towers, Bad Bunny, Sech, Rauw Alejandro, Natti Natasha, BeckyG, Pitbull, El Alfa y Lil Jon. Cabe destacar que con el lanzamiento de este trabajo discográfico, el reguetonero presentó nueve videos musicales.



Asimismo, esta despedida también vendrá acompañada de una gira de conciertos por todo el continente americano. En Colombia se espera que el artista se presente en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla en octubre. La preventa del concierto inicia este viernes 25 de marzo.

