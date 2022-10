El cantante puertorriqueño Daddy Yankee comenzó este viernes 7 de octubre su despedida de las escenarios colombianos con un multitudinario concierto en Cali, principal ciudad del suroeste del país, a donde llegó con su gira ‘La última vuelta world tour’ al estadio Pascual Guerrero.

"Hola Colombia", escribió el artista una vez llegó a Cali procedente de Quito, donde se presentó el miércoles.



El aguacero que cayó hoy en la capital del Valle del Cauca no fue un impedimento para que el ‘Big Boss’ interpretara algunos de sus himnos más reconocidos como ‘Gasolina’, ‘Tu príncipe’, ‘Shaky shaky’ o ‘Pose’.



Pese al retraso en el inicio, la multitud cantó y bailó al ritmo del reguetón del puertorriqueño en un concierto en el que la lluvia no apagó la llama de los fanáticos que colmaron las tribunas del estadio para ver por última vez a su ídolo.



(Puede leer: Amazon Originals lanza 'La Nueva Pack' para honrar a Daddy Yankee y más artistas).



En redes sociales, los usuarios no dejaron de compartir videos del espectáculo que la lluvia no pudo detener.



La gira del puertorriqueño en Colombia continuará con tres conciertos en el Coliseo Live de Bogotá los próximos 8, 9 y 12 de octubre y con otros tres espectáculos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el 14, 15 y 16 de este mes.

